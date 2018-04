Terra dei fuochi | parenti delle vittime contro la scarcerazione dei fratelli Pellini

Terra dei Fuochi : il vescovo indignato per le scarcerazioni dei colpevoli : Il prelato di Acerra, Monsignor Di Donna, si è scagliato contro la sospensione della carcerazione dei due fratelli Pellini, industriali, riconosciuti colpevoli del disastro ambientale. Una decisione, ...

Milano e il sistema degli incendi : gli affari sporchi nella Terra dei fuochi del Nord : Da Milano al Pavese, in fiamme i magazzini di plastica. Un sistema milionario dietro i roghi dopo lo stop dell’export per la Cina

“Viaggio nella Terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

VolTerra - proprietari di cani obbligati a pulire la pipì dei loro animali in strada : Come accade anche in altri Comuni, anche a Volterra i proprietari di cani dovranno portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per pulire la pipì in strada. Trascorso un periodo ragionevole di tolleranza ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa.Continua a leggere

Milano - il «sistema» degli incendi gemelli : affari sporchi nella Terra dei fuochi : L'ultima contagiata è la provincia di Novara. Zona di confine con uno degli epicentri della nuova «terra dei fuochi», quel Pavese dove ci sono stati anche incendi ripetuti nelle stesse aziende. I ...

Scarcerati dopo 10 mesi i Pellini. Erano stati condannati a 7 anni per disastro ambientale nella Terra dei Fuochi : Acerra. Sono stati Scarcerati dopo appena 10 mesi di reclusione in carcere i fratelli acerrrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, condannati nel maggio scorso in via definitiva a 7 anni con l'...

Dai sentieri dell'entroTerra alle sale dei musei cittadini - idee per il weekend di Pasqua in Riviera foto : Ma ci sono anche bancarelle con prodotti enogastronomici e oggetti del passato a Diano Marina, spettacoli di magia con truccabimbi, clown e uova Pasquali giganti nel cuore di Taggia e una ...

Ascolti tv ieri - Italia – InghilTerra vs L’Isola dei Famosi | Auditel 27 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti dei Dati Auditel di ieri sera? Dopo la sconfitta contro l’Argentina, l’Italia ci riprova su Rai 1 con l’amichevole contro l’Inghilterra. Canale 5, invece, è tornato con il solito appuntamento nell’esotica località de ‘L’Isola dei Famosi‘. Quale tra queste (e le altre) proposte del dtt avete scelto ieri sera? Scopriamolo insieme con tutti i risultati relativi agli Ascolti ...

Vento forte - atTerraggi turbolenti all'aeroporto di Madeira. VIDEO - : Un VIDEO pubblicato sulla piattaforma Storyful mostra le difficoltà degli aerei nell'atterrare sulla pista dello scalo dell'isola portoghese a causa dei forti venti

Diffamazione - Grillo testimone contro ex attivista Terra dei fuochi : “Il M5s nato per cambiare il paese - non lucrare” : “Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare e migliorare il paese, non per lucrare. Ed io e Casaleggio ci abbiamo rimesso”. In un’aula minuscola del Tribunale di Napoli Nord, stamane Beppe Grillo ha deposto al processo per Diffamazione nato da una querela di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati nei confronti dell’attivista della Terra dei fuochi Angelo Ferrillo, accusato di aver postato sui social network nell’ottobre 2014 commenti ...

Saviano racconta la guerra in Siria : era la Terra dei bambini : Roma, , askanews, - Lungo monologo di Roberto Saviano a "Che Tempo che Fa" su Rai 1, corredato di immagini strazianti e per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30. Un accorato ...