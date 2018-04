Tennis | Nadal ritorna numero uno E adesso eguaglierà John McEnroe

Tennis - Nadal scalza Federer : Fognini scivola al 20esimo posto : Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del Tennis mondiale , 8.770 punti contro 8.670, . Conferma al 3/o posto per il ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

Tennis - classifiche : Nadal torna sul trono - Halep sempre regina : L'unica novità è il ritorno fra le prime dieci al mondo di Sloane Stephens, vincitrice del Premier di Miami: la statunitense si porta al nono posto della classifica, facendo scivolare indietro di una ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...

Tennis - Coppa Davis - Barazzutti chiama Berrettini. E Nadal rientra a Valencia : Fuori Fognini dal Masters 1000 di Miami, il capitano Corrado Barazzutti ha convocato Simone Bolelli, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e l'esordiente Matteo Berrettini per il quarto di ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Tennis - Nadal torna Re senza giocare Tre numeri 1 in tre mesi : come nel 2001 : hewitt - L'ultimo giocatore a scoprirsi numero 1 del mondo senza giocare era stato Lleyton Hewitt il 12 maggio 2003. L'australiano non giocava da Miami, quando perse al primo turno dal qualificato ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis - Federer fuori in tre set. E Nadal torna n.1 : ... il 21enne australiano Thanasi Kokkinas che si ricorderà a lungo questa giornata fantastica nella quale ha fatto lo scalpo al Tennista più forte del mondo. Kokkinas , dunque, ha avuto la meglio su ...

Tennis - Fognini in semifinale a San Paolo. Nadal salta Indian Wells e Miami : REGALO SPECIALE PER SERENA - Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare 'la miglior mamma del mondo'. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di ...