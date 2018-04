Teatro | assessore Corazzari | difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto 4

meteoweb.eu

: Assessore Cristiano Corazzari alla conferenza stampa declassamento Teatro Stabile del Veneto - 3 aprile 2018… - CorazzariCri : Assessore Cristiano Corazzari alla conferenza stampa declassamento Teatro Stabile del Veneto - 3 aprile 2018… - VicenzaPiu_com : Declassamento del Teatro Stabile del Veneto, Stefano Fracasso e Orietta Salemi (PD): 'l'assessore Corazzari non nas… - GioCo1950 : Declassamento del Teatro Stabile del Veneto, Fracasso e Salemi (PD): 'l'assessore Corazzari non nasconda le respons… -

(Di martedì 3 aprile 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Auspicio, quest’ultimo, espresso anche dal presidente dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie, Franco Oss Noser, che ha attribuito alla norma nazionale, ‘debole e stiracchiata”, la decisione della Commissione ‘che lascia allibiti, non solo nel Tri”. Due gli obiettivi da lui indicati per l’immediato: far sì che siano garantite aldelrisorse economiche adeguate all’ottimo progetto presentato e agire ‘in maniera ficcante” nella fase di scrittura dei regolamenti della legge statale che ha provocato questa grave situazione.Sono intervenuti anche Paola Guidolin, a nome del sindacato, per chiedere la concreta salvaguardia dei livelli occupazionali dele Paolo Giaretta, presidente dell’Orchestra di Padova e ...