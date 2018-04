Team di robot marini per esplorazioni subacquee geofisiche 

meteoweb.eu

: Passano i giorni, le settimane, i mesi e pure gli anni e io ancora non mi sono spiegata tutta sta fissazione del te… - Liv_ing_ : Passano i giorni, le settimane, i mesi e pure gli anni e io ancora non mi sono spiegata tutta sta fissazione del te… - ponchianonzo : @pisto_gol Ma veramente fai? In un dream team ci poteva stare anche Jeeg Robot d'acciaio - zHellino : @Mr_Robot_94 @Raptor99 @ImNotDaann @G1ovanni99 @alessia_eu @ImSpuarcia @freeneticKPanda Eh si guarda dovresti veder… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Rivoluzione in arrivo per legeofisiche e geotecniche: una squadra diè pronta ad agire. E’ il progetto WiMUST (Widely scalable Mobile Underwater Sonar Technology) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. L’iniziativa è coordinata dal centro di ricerca interuniversitario sui sistemi integrati per l’ambiente marino (ISME), di cui l’Università di Genova è sede legale. Partecipano, oltre all’Italia, ricercatori di Portogallo, Regno Unito, Germania, Francia e Olanda. Ildiè composto da due piccoli catamarani e diversi veicoli subacquei che trascinano idrofoni. “Ciascun catamarano trasporta una serie di elettrodi immersi nell’acqua, posti a pochi centimetri di distanza – spiegano gli esperti dell’Università di Genova – La generazione di una ...