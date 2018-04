Sul Lago Maggiore arriva Badzar | la nuova app per il turismo

Vasco Rossi Sul Lago di Garda saluta i fan e si prepara a VascoNonStop Live 2018 (foto) : Vasco Rossi sul Lago di Garda si gode alcuni momenti di spensierato relax prima di immergersi completamente nei lavori per la realizzazione del suo pRossimo tour negli stadi, con soundcheck fissato per il 25 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca ha deciso di tornare a Gardone Riviera, dov'è solito trascorrere qualche giorno di vacanza, per rilassarsi alla clinica beauty Villa Paradiso. L'artista si sta quindi rimettendo in forma in ...

Tragedia di Pasquetta : l’orrore Sul Lago di Como. Maddalena - 6 anni da compiere - è sfuggita allo sguardo del nonno ed successo tutto in pochi attimi : La dinamica dell’accaduto dovrà ancora essere chiarita: procura e carabinieri sono già al lavoro. Quei portelloni che proteggono il vano motore, Erio Matteri, proprietario degli omonimi cantieri nautici di Lezzeno (Como), restauratore di imbarcazioni storiche li ha aperti e chiusi migliaia di volte. Per fare manutenzione, per mostrarli agli appassionati, per sentire il rumore che da sempre lo accompagna nelle sue giornate. Ieri, ...

Sul Lago Maggiore i giardini più belli del mondo : Turisti da tutto il mondo - Dal 1952 i giardini sono aperti al pubblico, da marzo a novembre. Dall'Australia, dalle Americhe e dall'Europa, numerosi gruppi di studiosi e di appassionati, raggiungono ...

Quella porzione di paradiso Sulle sponde del Lago di Como : Il Lago di Como è da sempre meta di turisti, che scelgono di soggiornare sulle sue suggestive rive. Una delle location naturali più famose ed eleganti d’Italia che già dai tempi dei romani era un rifugio popolare per ricchi e aristocratici. Nei secoli è diventato luogo preferito per la nobiltà soprattutto milanese. Degno di nota per le bellezze architettoniche e le ville è soprattutto quel ramo del ...

I borghi da non perdere Sul Lago di Como - Magazine Pragma : Non lontano da qui si trova Moltrasio , a cui si può arrivare percorrendo la strada Regina Vecchia , che passa anche per Carate Urio : tra spettacoli paesaggistici e chiesette d'altri tempi, come ...

Pasqua e Pasquetta 2018 : aperture straordinarie con attività per le famiglie al Museo Meina Sul Lago Maggiore : Apertura straordinaria in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018 del Museo Meina nel parco-chalet di Villa Faraggiana. Il grazioso complesso sul Lago Maggiore (a meno di un’ora da Milano e Varese) accoglierà, domenica 1 (dalle ore 16 alle 19) e lunedì 2 aprile (dalle ore 14.30 alle 19), grandi e piccini con allestimenti ideali per le famiglie sul tema della natura e del rispetto dell’ambiente. Lo chalet propone il percorso multimediale “Vox Horti ...

Tragedia Sul Lago di Como : ingegnere muore dopo un’immersione : Tragedia ieri mattina a Oliveto Lario, nel Lecchese, dove un uomo di 60 anni è morto durante un’immersione mentre si trovava sul lago di Como insieme a un amico. E' stato proprio quest'ultimo che ha...

