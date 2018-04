Sui resti dell' Hotel Rigopiano un' orda di turisti senza cuore Il racconto straziato del

Maltrattamenti Sui disabili - blitz dei Nas : 8 arresti - anche medici e un religioso : Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Nas nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, in un'inchiesta su «ripetuti e violenti...

Npl - Bruxelles chiede da oggi accantonamenti Sui nuovi prestiti : Bruxelles - È stato finalmente pubblicato stamani qui a Bruxelles il pacchetto di misure con il quale la Commissione europea vuole affrontare le sofferenze creditizie che in alcuni Paesi, tra cui l'...

Enna. Pizzo Sui lavori della fibra ottica 6 arresti : Avevano imposto il pagamento del Pizzo ad un imprenditore che sta eseguendo lavori di posa della fibra ottica. La squadre

Divorzio Berlusconi-Lario - scontro Sui 43 milioni da restituire : ‘Le ho detto che non mi doveva niente’. ‘Mai ricevuta offerta’ : “O mente o i suoi avvocati non le hanno riferito quello che i miei avvocati le hanno proposto”. “Non è vero che mi ha detto di essere disponibile a rinunciare alla restituzione degli assegni che mi ha versato nel corso del Divorzio. Non ho mai ricevuto questa offerta”. E’ di nuovo scontro tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sulla questione dell’assegno divorzile. E in particolare sui 43 milioni che secondo ...

Napoli - su De Luca Renzi fa il verso al M5s : “Noi partito dell’onestà”. E Sui rimborsi : “Abbiamo restituito più di loro” : “Noi possiamo guardare in faccia tutti. Non abbiamo taroccato i rimborsi spese, né photoshoppato i bonifici, né truffato. Non accettiamo che vengano a farci la morale su come siamo disonesti noi e siano onesti loro”. Matteo Renzi, a Bologna per un pranzo elettorale nella Casa del popolo Corazza (dove ha portato anche Casini, guarda il video) attacca il Movimento 5 stelle su ‘rimborsopoli‘. “”In questa legislatura abbiamo ...

Appello Sui social fa il miracolo - ladro pentito restituisce violoncello del '700 da 1 - 3 milioni : Forse il pentimento è stato sincero, forse non ha saputo dar valore alla refurtiva oppure forse ha capito che non avrebbe avuto vita facile a venderlo. Quel violoncello viene valutato 1,3 milioni di euro, è stato costruito a Udine nel 1737 dal liutaio Francesco Goffriller, custodito a Parigi dalla famosa concertista Ophélie Gaillard. Il ladro che lo ha rubato ha ceduto al disperato Appello sui social della musicista e glielo ...

I 5 Stelle pubblicano un report Sui rimborsi : "Abbiamo restituito 23 - 4 milioni - Bernini e Da Villa i più virtuosi" : Un report con i più virtuosi e le decisioni assunte nei confronti dei trasgressori. Il Movimento 5 Stelle prova ad uscire così dal caso sui rimborsi con un report pubblicato sul blog."Il ministero dell'Economia e finanze ha certificato ufficialmente che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno donato al Fondo per il Microcredito oltre 23,4 milioni di euro derivanti dal taglio dei propri stipendi personali, adempiendo così ...

Caso restituzioni 5 stelle - Sui giornali domina la malafede : Alcuni per giudicare un’epoca parlano di fatti minimi (“I treni arrivavano in orario”) e perdono di vista il quadro generale; il fascismo è stato una catastrofe, leggi razziali, guerra, eppure c’era (c’è) chi “I treni…”. Insomma, si esalta “la parte” e si perde di vista “il tutto”. Oggi si compie la stessa operazione, in chiave negativa, coi pentastellati: si enfatizzano micro-eventi, pochi rimborsi non effettuati per sparare sul Movimento che ...

Restituzioni M5s - chi sono i 10 accusati di aver mentito Sui rimborsi e come si difendono. Della Valle ha tenuto 200mila euro : Non solo i già silurati Andrea Cecconi e Carlo Martelli, pure i reo confessi Maurizio Buccarella e Ivan Della Valle. O le parlamentari Giulia Sarti e Barbara Lezzi. Il caso delle mancate Restituzioni nel Movimento 5 stelle non è ancora finito. Nelle scorse ore le Iene hanno pubblicato un’anticipazione con dieci nomi messi sotto accusa dalle rivelazioni che loro dicono essere arrivate da un ex attivista. Lo staff sta continuando a ...

