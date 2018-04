Su Facebook le foto choc dell' autopsia di Naro | il giovane ucciso a Palermo

Facebook Messenger supporta video in HD e foto a 360 gradi : Questa mattina Facebook ha rilasciato un piccolo aggiornamento per Messenger che ha introdotto il supporto ai video in HD ed alle foto a 360 gradi. In entrambi i casi non è possibile usare direttamente la fotocamera in-app. Le feature introdotte con l'ultimo update arricchiscono ulteriormente Messenger, l'esatto contrario della semplificazione promessa a gennaio. L'articolo Facebook Messenger supporta video in HD e foto a 360 gradi proviene da ...

Omicidio Aldo Naro - su Facebook i dubbi e le foto shock dell’autopsia : Omicidio Aldo Naro – A distanza di tre anni dalla morte del giovane medico, la famiglia di Aldo Naro ha deciso di pubblicare su Facebook le foto show sull’autopsia della vittima. Secondo i familiari e gli amici, il ragazzo non sarebbe stato ucciso da una sola persona mentre si trovava nella discoteca Goa di Palermo. A provocare la morte della vittima potrebbe essere stato l’intervento di più soggetti. Intanto, l’unico ...

Omicidio Aldo Naro - su Facebook le foto dell'autopsia : "Chi sono gli altri assassini?" : "Chi sono gli altri assassini di Aldo?": è la domanda che si pongono, tramite Facebook, i familiari di Aldo Naro, il ragazzo di 25 anni ucciso il

Caso Aldo Naro - pubblicate su Facebook le foto choc dell’autopsia : “Vogliamo la verità” : I parenti del 25enne palermitano ucciso il 14 febbraio 2015 dopo una lite all'interno della discoteca Goa hanno sempre manifestato i propri dubbi sulle indagini. E in particolare sul fatto che l'unico colpevole riconosciuto sia un buttafuori, reo confesso, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Pubblicati le immagini shock del corpo pieno di lividi del giovane. "Possibile che una sola persona gli abbia provocato tutte quelle lesioni?" si ...

«Paga o metto online le tue foto nudo» : impennata di reati sui social network Privacy - Facebook vara i nuovi strumenti : Minacce, ingiurie, ricatti sessuali, stalking: mentre calano i reati nel mondo reale, c’è un incremento di quelli dell’universo virtuale. La strada per rendere sicuro l’utilizzo dei social appare tortuosa

Facebook - la privacy è morta? Bastano le vostre foto dal parrucchiere : Quando nel 2010, Mark Zuckerberg, un simpatico giovanotto miliardario che amava andare in giro con le ciabatte anche d’inverno e che aveva rivoluzionato il mondo con l’invenzione di Facebook, dichiarò che la privacy era finita, nessuno ci fece caso. Otto anni dopo il mondo scopre che questo è accaduto veramente e fioriscono le analisi millenaristiche sul futuro (anche sul presente per la verità) della nostra privacy sul social network. Una ...

Come scaricare foto da Facebook : I social network sono un enorme bacino di contenuti multimediali, con bellissime foto e tanti video. E spesso sono anche un vero e proprio raccoglitore di ricordi per le persone, che “mettono da parte” le loro vecchie foto, esperienze passate e tanto altro. E dopo aver visto Come scaricare video da Facebook, è ora di vedere Come scaricare foto da Facebook. In effetti esistono vari metodi, a seconda che stiate usando uno smartphone o ...

Cancellarsi Da Facebook Senza Perdere Foto - Chat E Conversazioni : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Prima però scarica sul tuo computer tutti i contenuti che hai caricato sul social network (Foto, video, commenti, Chat, Conversazioni, Messenger) Come scaricare un backup di Facebook Nuovo giorno, nuova guida dedicati ai lettori di YLU e appassionati di social network. Oggi in particolare andremo a […]

6 anni - rasato da compagno di classe : il padre pubblica la foto su Facebook : Rasare i capelli del compagno di banco per 'scherzo'. È uno degli ultimi episodi di bullismo che si è consumato nella classe di una prima della scuola elementare Capasso, in via De Gasperi, zona ...

Facebook censura la Libertà di Delacroix e poi si scusa | Guarda la foto : Facebook censura la Libertà di Delacroix e poi si scusa | Guarda la foto L’opera era stata utilizzata per il manifesto di uno spettacolo teatrale, ma il seno nudo della Marianna di Francia è “inappropriato” Continua a leggere

Buche nelle strade di Monza e Brianza : su Facebook rimbalza la foto fake di Seregno : Le Buche nelle strade sono state l'argomento del giorno per giorni e forse ora, con la tregua del maltempo, i vari Comuni riusciranno a metterci una toppa. E su Facebook è rimbalzata la foto di un'...

La figlia è morta in un terribile attentato : qualcuno ora usa la sua foto su Facebook : La figlia è morta in un terribile attentato: qualcuno ora usa la sua foto su Facebook La madre della 15enne, Olivia Campbell-Hardy, tra le ventidue vittime dell’attentato di Manchester del maggio dello scorso anno, si è accorta peraltro che l’account utilizzato per ricordare la figlia è stato cancellato insieme a tutte le foto e ricordi […] L'articolo La figlia è morta in un terribile attentato: qualcuno ora usa la sua foto su ...

La figlia è morta in un terribile attentato : qualcuno ora usa la sua foto su Facebook : La madre della 15enne, Olivia Campbell-Hardy, tra le ventidue vittime dell'attentato di Manchester del maggio dello scorso anno, si è accorta peraltro che l'account utilizzato per ricordare la figlia è stato cancellato insieme a tutte le foto e ricordi della sua breve vita.Continua a leggere

Cambiare Foto Profilo Facebook Senza Notifica E Senza Farlo Sapere : Vuoi Cambiare la Foto Profilo di Facebook Senza inviare la Notifica ai tuoi amici? Vuoi sostituire o aggiornare la Foto Profilo di Facebook Senza Farlo Sapere a nessuno? Ecco la guida completa Cambiare Foto Profilo Facebook Nuovo giorno, nuova guida dedicata al celebre social network Facebook. Oggi in particolare andiamo a vedere come Cambiare, aggiornare o sostituire la […]