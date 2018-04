Streptococco | i consigli degli esperti del Bambino Gesù

romadailynews

(Di martedì 3 aprile 2018) Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’ le indicazioni su come comportarsi quando si è in presenza di questo batterio. All’interno un focus sulle varie forme di mal di gola, faringiti e sulla malattia reumatica. Un tempo rappresentavano un autentico problema sociale, il terrore dei genitori. In seguito, con il migliorare delle condizioni di vita e la diffusioneantibiotici, hanno smesso di fare paura. Sono le infezioni da streptoccocco, le cui complicanze, tuttavia, ancora oggi non vanno sottovalutate, tanto più che l’abuso di terapie antibiotiche inappropriate ha prodotto “resistenze” che stanno indebolendo l’efficacia dell’azione di contrasto. Se ne parla nell’ultimo numero di ‘A Scuola di Salute’, il magazine digitale realizzato dall’Istitutoper la Salute dele dell’Adolescente, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio. Lo ...