Streptococco I consigli dal Bambino Gesù di Roma | i rischi di malattie reumatiche

Streptococco - i consigli degli esperti del Bambino Gesù : Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’ le indicazioni su come comportarsi quando si è in presenza di questo batterio. All’interno un focus sulle varie forme di mal di gola, faringiti e sulla malattia reumatica. Un tempo rappresentavano un autentico problema sociale, il terrore dei genitori. In seguito, con il migliorare delle condizioni di vita e la diffusione degli antibiotici, hanno smesso di fare paura. Sono le infezioni da streptoccocco, ...