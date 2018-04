Stop alla pausa primaverile | torna il maltempo sulla Penisola

Coviello : 'Stop ai rutti - torniamo alla Politica' : ...esigenze dei cittadini ma inquadrandole in una visione di società più elevata di quella espressa dai rutti di pancia che siamo costretti ad ascoltare quotidianamentre da parte di chi della politica ...

Stop alla collaborazione fra Italia e Francia sui migranti : L'episodio di Bardonecchia gela i rapporti alle frontiere e frena l'idea di una unione politica che Macron e Gentiloni si erano impegnati a rilanciare sul fenomeno migratorio -

Stop alla PILLOLA : ARRIVA IL NUOVO CONTRACCETTIVO NATURALE : ... la cui ricerca tocca i più disparati campi: da quello manifatturiero alle biotecnologie per ARRIVAre al mondo di internet fino a tutto il settore aerospaziale . Tra i diversi studi portati avanti, ...

San Salvo marina - alle 2.30 Stop alla musica : La giunta comunale ha stilato un "regolamento per la disciplina dell'attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei" che dovrà passare ...

Frizzi - niente Stop a Ballando con le stelle. Milly Carlucci : “Ci sono obblighi aziendali - non è un nostro passatempo” : “Ci sono obblighi aziendali, non è un nostro passatempo: quindi saremo in onda sabato sera, con tutti i nostri umani sentimenti e il sorriso di Fabrizio che ci accompagna”. Così Milly Carlucci ha voluto spiegare in un videomessaggio Twitter perché Ballando con le stelle non si fermerà, nonostante le richieste di stop (arrivate anche dalla stessa conduttrice) in segno di lutto per la morte di Fabrizio Frizzi. L'articolo Frizzi, niente ...

Milly Carlucci chiede lo Stop di "Ballando con le stelle" per onorare Frizzi - ma la Rai dice di no : The show must go on. Nonostante il dolore, le lacrime, la perdita di un amico, Fabrizio Frizzi. La Rai non fermerà la messa in onda di Ballando con le stelle. Al Corriere della Sera, Milly Carlucci aveva confessato che proprio non ce l'avrebbe fatta: "Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l'azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno". Ma la Rai ...

Kim - dalla Cina con diplomazia : «Lo Stop al nucleare dipende dagli Usa e da Seul» : Il viaggio c'è stato davvero. Dopo due giorni di anticipazioni, indiscrezioni di varia natura e depistaggi, i media ufficiali di Cina e Corea del Nord hanno confermato la visita a sorpresa a Pechino ...

Ciclismo : doppia frattura alla spalla per Egan Bernal - Stop forzato per il colombiano del Team Sky : Davvero tanta sfortuna. Uno dei corridori più sorprendenti in questo inizio di 2018, il colombiano del Team Sky Egan Bernal, che ha dimostrato in salita di essere praticamente alla pari con tutti i migliori scalatori al mondo (compresi i vari Valverde e Quintana), sarà costretto ad uno stop a causa di una doppia frattura alla spalla. Il referto medico, infatti, dopo la brutta caduta alla Vuelta di Catalogna parla di una frattura della ...

Usa - città invase dalla marcia dei giovani contro l'uso delle armi : 'Noi il futuro - Stop alle stragi' : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

A24 E A25 : Stop A LAVORI MESSA IN SICUREZZA - I LAVORATORI PRONTI ALLA MOBILITAZIONE : PESCARA - Sono PRONTI ALLA MOBILITAZIONE, davanti al Ministero dell'Economia, oltre 700 dipendenti della società Strada dei Parchi. Per difendere i loro posti di lavoro, a rischio perché la società della holding dell'abruzzese Carlo Toto , si appresta a chiudere i ...

Lo Stop di Trump alla guerra commerciale fa bene all'Abruzzo : boom dell'export : La nuova strategia degli Usa 'America First', sembra avere fino ad ora i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all' Italia anche in campo alimentare ...

Passante - Stop agli espropri in via Agucchi. Priolo : «Da Autostrade ok alla terza via» : La commissione è stata molto accesa , nonostante la novità annunciata dalla Priolo abbia ovviamente soddisfatto i cittadini, che però restano , perlomeno quelli intervenuti, molto critici e contrari ...

Senato a FI - mezzo Stop 5 Stelle a Romani In corsa pure Bernini. Fico alla Camera : Il vertice del Centrodestra ha confermato che la presidenza del Senato - la Camera va ai 5 Stelle - spetta a Forza Italia. La Lega in cambio ottiene l'appoggio dell'intera coalizione all'indicazione di Salvini premier e la candidatura di Fedriga alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia Segui su affaritaliani.it

«Bollette telefoniche - Stop agli aumenti» dopo il ritorno alla fatturazione mensile : L’Autorità di controllo sospetta che esista un accordo tra tutte le società per rincarare le tariffe (+8,6%) dopo che è stato imposto loro il ritorno ai pagamenti mensili anziché a 4 settimane.