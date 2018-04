Stati Uniti allentano limite alle emissioni delle auto voluto da Obama

I dazi della Cina agli Stati Uniti affondano Wall Street : -2% : Nel mirino di Pechino 128 prodotti Usa, tra cui la carne di maiale e la frutta La Cina risponde ai dazi americani su acciaio e alluminio, colpendo 128 prodotti scelti apposta per fare male a Trump in ...

Dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...

La Cina risponde a Donald Trump : dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Donald Trump su su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto" e a "riportare i rapporti bilaterali ...

Europa e Stati Uniti divisi anche sulle emissioni : Donald Trump è pronto a un nuovo cambio di rotta, mandando alla deriva uno dei provvedimenti più importanti varati dal suo predecessore, Barack Obama. Si tratta del Clean power plan che fissa gli ...

Un mercoledì da Leone - conti pubblici : Italia meglio di Germania e Stati Uniti : Solo la nostra classe politica e giornalistica non l'accetta. La scelta di questi ed altri parametri ritenuti congrui ha portato alla calibrazione di coefficienti ed ad una classificazione sul "gap ...

De Cecco : la qualità del grano italiano non è un granché - dobbiamo importare da Stati Uniti - Australia e Francia : ... e ha supportato queste storielle con manifestazioni nei porti e fake news , ha offuscato senza un valido motivo l'immagine di uno dei migliori prodotti alimentari italiani venduto nel mondo. La ...

Clarissa Burt / Il ritorno negli Stati Uniti : “L'Italia non aveva più nulla da darmi” : Clarissa Burt si racconta al settimanale Spy, parlando della decisione di lasciare l'Italia per intraprendere nuovi progetti lavorativi negli Stati Uniti.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:16:00 GMT)

Cementir accelera negli Stati Uniti con il controllo di Lehigh Cement : Cementir Holding ha perfezionato l'acquisizione di un'ulteriore quota pari al 38,75% di Lehigh White Cement Company , Lwcc, da Lehigh Cement Company Llc, a sua volta controllata da HeidelbergCement Ag.

Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili : La Federal Communication Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che regolamenta le telecomunicazioni, ha concesso alla compagnia spaziale SpaceX la licenza per costruire e gestire un’enorme rete di piccoli satelliti per fornire connessioni a Internet senza fili ad alta velocità. La The post Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili ...

Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti - Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di...

Stati Uniti - nell'ultima settimana calano gli stoccaggi di gas : calano gli stoccaggi settimanali di gas in USA. Secondo l' Energy Information Administration , EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , gli stoccaggi di gas nella settimana terminata ...

Stati Uniti - scendono a sorpresa le richieste di sussidi alla disoccupazione : scendono facendo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli States nella settimana al 24 marzo. I "claims" sono scesi di 12 mila unità a 215 mila rispetto ai 227mila ...

Agenda macro : sotto i riflettori inflazione Germania - ma anche Pce negli Stati Uniti - analisti - : Sommando anche Spagna , ieri nettamente sotto le attese, e Portogallo , oggi, gli analisti avranno in mano dati per più di tre quarti dell'economia dell'Eurozona".

Juve. Claudio Marchisio pronto a volare negli Stati Uniti : Contro Milan e Real Madrid si decide il futuro di Claudio Marchisio. La sua condizione è migliorata e il calciatore vorrebbe