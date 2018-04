Spotify sta salvando l' industria musicale | ma sta uccidendo la musica

Spotify debutta a Wall Street in piena tempesta hi-tech : un’azione potrebbe valere oltre 137 dollari : In piena tempesta hi-tech per il caso Facebook la musica in streaming sbarca a Waal Street: il colosso svedese Spotify debutta oggi sul floor della Borsa di New York, lanciando una nuova sfida alla rivale Apple Music. Il tutto in un momento molto difficile per i titoli tecnologici, reduci da giornate critiche sui mercati dopo lo scandalo sulla raccolta dei dati di Facebook. La casa guidata da Daniel Ek sarà quotata al New York Stock Exchange ...

Spotify prepara la strada per gli speaker intelligenti testando la ricerca vocale : Spotify sta attualmente testando con un gruppo ristretto di utenti, una nuova funzione di ricerca vocale che apre la strada al supporto per i nuovi speaker intelligenti, mercato nel quale potrebbe perfino debuttare. L'articolo Spotify prepara la strada per gli speaker intelligenti testando la ricerca vocale proviene da TuttoAndroid.

Spotify - ma davvero si sta protestando per il blocco delle versioni craccate? : In questi giorni post-elettorali in cui qualsiasi segnale dal mondo esterno diventa una suggestiva e spesso preoccupante metafora della società più o meno allo sbando in cui viviamo, sono stati due ieri i fatti che hanno dominato le conversazioni online. Da una parte la notizia (probabilmente non del tutto veritiera) che in Puglia alcune persone si siano presentate al Caf per reclamare il reddito di cittadinanza promesso dai 5 stelle; ...

Se state insultando Spotify non avete ragione - opinione - : Provate ad applicare questo stesso concetto nel mondo reale, non in quello digitale, e vi accorgerete di quanto sbagliato sia e dei problemi in cui potreste incorrere. Sinceramente non ci sembra il ...

Dua Lipa e la sua "New Rules" hanno conquistato un nuovo record su Spotify : Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, "New Rules" ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. "New Rules" by Dua Lipa now has over 700 MILLION streams on ...

Usi Spotify Premium Gratis? Stai Attento - L’azienda Ti Blocca L’Account! : Spotify vuole Bloccare gli utenti che usano Spotify Premium craccato. Chi usa Spotify Premium gratis inizia a ricevere email di minaccia dall’azienda: o paghi l’abbonamento Premium, o ti viene Bloccato l’account Spotify Premium Gratis Craccato: l’azienda cerca di Bloccare la pirateria Anche tu usi Spotify Premium craccato su Android e iOS? Fai attenzione, l’azienda sta iniziando a mandare email […]

Spotify fa richiesta per sbarcare al Nyse. Perdita di $1 - 5 miliardi nel 2017 : Spotify, il servizio di streaming musicale, ha deciso di quotarsi in Borsa, con il ticker SPOT. Stando ai documenti presentati per l'Ipo, il gruppo ha sofferto una Perdita di $1,5 miliardi nel 2017: di questa somma, $1 ...

C’è stata una grande truffa contro Spotify? : Un'inchiesta sostiene che delle persone in Bulgaria potrebbero aver guadagnato 1 milione di dollari con delle playlist finte, senza violare nessuna legge The post C’è stata una grande truffa contro Spotify? appeared first on Il Post.

Spotify sta lavorando a uno smart speaker per la musica : Nello specifico il colosso dello streaming è alla ricerca di project manager e operation manager che secondo il The Guardian si occuperanno di realizzare uno smart speaker in stile Echo di Amazon, ...

Apple Music potrebbe superare Spotify negli USA già dalla prossima estate : lo streaming è diventato il mezzo principale attraverso il quale gli utenti fruiscono di Musica, con il 62% di introiti provenienti da servizi come Spotify ed Apple Music. Fonte: The Verge

Stations by Spotify crea playlist musicali apprendendo i gusti dell’utente : Stations by Spotify è un'applicazione che permette di ascoltare la musica preferita creando delle stazioni basate sulla musica che l'utente ascolta. Stations inizierà ad apprendere i gusti musicali dell'utente durante l'ascolto e diventerà sempre più personalizzata senza bisogno di cercare nulla di specifico. L'articolo Stations by Spotify crea playlist musicali apprendendo i gusti dell’utente è stato pubblicato per la prima volta su ...

Spotify lancia Stations - la nuova app gratuita per ascoltare le playlist Video : Da poche ore #Spotify ha lanciato ufficialmente in alcuni Play Store del mondo la sua nuova sfida. Si tratta di una nuova app completamente gratuita [Video] che consente all'utente di selezionare velocemente e con grande facilita' la propria playlist preferita. Stations, la nuova app di Spotify Spotify ha rilasciato la sua nuova app per Android [Video] dedicata esclusivamente all'ascolto rapido e facile delle playlist e delle stazioni. L'app si ...

Justin Bieber/ Stabilisce un nuovo record di streams su Spotify : ecco di cosa si tratta : Justin Bieber ha stabilito un nuovo record, superando per la terza volta il miliardo di streams su Spotify. La storia con Selena Gomez prosegue ma qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:18:00 GMT)