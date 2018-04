Spotify sbarca in Borsa a Ny

Spotify sbarca a Wall Street : l'ingresso è col botto : Spotify debutta col botto al New York Stock Exchange . Attraverso una quotazione diretta, che non prevede la gestione della vendita delle azioni da parte delle banche, il gruppo svedese numero uno ...

Spotify debutta in Borsa. La musica in streaming sbarca a Wall Street: Domani Spotify debutta in Borsa: il colosso svedese dello streaming musicale sarà quotato al New York Stock Exchange (Nyse) con il simbolo 'Spot'. Quello del rivale di Apple music potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018 e la capitalizzazione finale potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di dollari.Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e consumo della musica, la piattaforma nata a Stoccolma dieci anni fa

Spotify - il 3 aprile prossimo sbarca a Wall Street: Teleborsa, - Spotify conta di quotarsi alla borsa di Wall Street il 3 aprile prossimo con simbolo SPOT. Lo ha confermato il gruppo svedese di musica in streaming durante l'Investor Day. L'azienda si quoterà al Nyse non con la tradizionale IPO, bensì con la cosiddetta quotazione diretta. In poche parole non ci sarà nessuna banca d'investimento

