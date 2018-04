Spotify pronta al debutto mentre la Silicon Valley è ancora in fibrillazione

finanza.lastampa

: RT @carlobardini: @FlashAndrea @Spotify #Spotify ha saputo tenersi alle spalle le polemiche sulle royalties, ha tenuto testa ad #AppleMusic… - D4Social : RT @carlobardini: @FlashAndrea @Spotify #Spotify ha saputo tenersi alle spalle le polemiche sulle royalties, ha tenuto testa ad #AppleMusic… - smmdayit : RT @carlobardini: @FlashAndrea @Spotify #Spotify ha saputo tenersi alle spalle le polemiche sulle royalties, ha tenuto testa ad #AppleMusic… - webmarketingwmm : RT @carlobardini: @FlashAndrea @Spotify #Spotify ha saputo tenersi alle spalle le polemiche sulle royalties, ha tenuto testa ad #AppleMusic… -

(Di martedì 3 aprile 2018) E' atteso per oggi ila wall Street di, leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium. La società non ...