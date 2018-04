Spotify | dopo quotazione Ceo Ek è miliardario | 2 | 8 mld dlr

swissinfo.ch

: stavo ascoltando let go e subito dopo è partita fire: senti spotify gli infarti li fai prendere ad un’altra persona mica a me - fleurvmin : stavo ascoltando let go e subito dopo è partita fire: senti spotify gli infarti li fai prendere ad un’altra persona mica a me - yolx_ : Mi sono scaricata spotify. Però ovviamente non mi ricordavo la password.Dopo trecento mila prove ho deciso di farmi… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...