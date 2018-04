Spotify debutta ufficialmente sul mercato azionario con un valore di mercato di circa 30

Spotify debutta al Nyse a 165 - 9 dollari : Debutto sfavillante di Spotify al Nyse. Con una quotazione di 165,90 dollari ad azione, la valutazione del gruppo svedese leader nella musica in streaming si attesta a 29,5 miliardi di dollari, molto

Spotify debutta a Wall StreetMa in Borsa piove sui titoli tech Tutte le cifre sul debutto dell'anno : Il servizio di streaming musicale Spotify debutta in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall'ostilita' mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c'e' grande attesa per il debutto di Spotify, societa' nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall ...

Spotify debutta in Borsa. La musica in streaming sbarca a Wall Street : Domani Spotify debutta in Borsa: il colosso svedese dello streaming musicale sarà quotato al New York Stock Exchange (Nyse) con il simbolo 'Spot'. Quello del rivale di Apple music potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018 e la capitalizzazione finale potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di dollari.Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e consumo della musica, la piattaforma nata a Stoccolma dieci anni fa, e che ...