Spotify approda a Wall Street | punta a 23 miliardi di capitale

(Di martedì 3 aprile 2018) La musica si fa largo a. Con il suono della campanella di New York, partiranno oggi le contrattazioni sul titolo diTechnology S.A. La società svedese ha scelto la piazza finanziaria statunitense per aprirsi agli investitori e raccogliere capitali: sarà riconosciuta con la sigla ‘Spot’. È considerata la più importante quotazione tecnologica del 2018 e non solo per le dimensioni. A fine giornata, il titolo potrebbe arrivare ad avere una capitalizzazione di 23di dollari, ma la vera novità è la tipologia di raccolta: non una tradizionale Ipo, ma di una quotazione diretta dei titoli societari esistenti – senza nuove emissioni, classico road show e commissioni da versare.è la società che dieci anni fa ha letteralmente rivoluzionato il modo di ascoltare musica ed è una delle poche startup europee a essersi consolidata nel suo ...