: #News #Spia,laboratorio: ignota origine veleno - CybFeed : #News #Spia,laboratorio: ignota origine veleno - NotizieIN : Spia,laboratorio: ignota origine veleno - zazoomblog : Spia: laboratorio Gb ignoto Paese provenienza veleno - #Spia: #laboratorio #ignoto #Paese -

Al momento "non è stata verificata la provenienza precisa" dell'agente nervino di "tipo novichok" che il 4 marzo ha gravemente intossicato l'exrussa Serghei Skripal e la figlia Yulia. Lo ha ammesso in un'intervista il direttore delmilitare britannico di Porton Down, Aitkenhead, respingendo i sospetti di Mosca che la sostanza sia uscita dal suo"Probabilmente solo uno Stato" avrebbe potuto produrlo, ha aggiunto, ma senza indicare la Russia o alcun Paese.(Di martedì 3 aprile 2018)