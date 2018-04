Spazio | tecnologie “visionarie” della NASA per il futuro

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) L’Agenzia spaziale statunitense si sta dedicando ad un programma chiamatoInnovative Advanced Concepts indirizzato alle indagini sull’impatto dei meteoriti, ai telescopi spaziali e alleper mappare i piccoli detriti cosmici. L’Agenzia ha selezionato 25 proposte tecnologiche in fase iniziale, che potrebbero trasformare le future missioni sia umane sia robotiche, dare il via a nuove capacità esplorative e migliorare l’approccio per la costruzione e l’operatività dei sistemi aerospaziali. Il piano per il 2018 si divide in due parti: gli stanziamenti in questa fase ammontano a circa 125.000 dollari in nove mesi, per finanziare la definizione iniziale e l’analisi dei progetti. In caso di successo i vincitori potranno concorrere alla seconda fase, che consentirà ai vincitori di perfezionare i progetti e immetterli sulla strada...