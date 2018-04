Spazio | la stazione spaziale cinese finisce nel cimitero dei satelliti 

Spazio - stazione cinese in caduta. Cnr 'A Pasqua rischio impatto per Sud Italia' : ROMA - La percentuale è solo dello 0,2% delle possibilità, ma esiste: secondo una nota dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Cnr, l' impatto sulla Terra della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è previsto per il giorno di Pasqua , il 1 aprile 2018, alle 10.25, ora di ...

Stazione Spaziale cinese : un pool di esperti per analizzarne la rotta - mentre lo Spazio è sempre più pieno di detriti e attrezzature : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) prevede che la Stazione Spaziale cinese fuori controllo faccia il suo rientro sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile. Questa previsione proviene dallo Space Debris Office dell’ESA, che sottolinea che questa finestra temporale è ancora “altamente variabile”, poiché ci sono troppi fattori coinvolti per prevedere con esattezza quando Tiangong-1 inizierà la sua discesa finale. Come per qualsiasi evento ...