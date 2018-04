Spari nel quartier generale  di YouTube in California Live «L’assalitore è una donna»

California - Spari nella sede di YouTube : decine di persone colpite : California, spari nella sede di YouTube: decine di persone colpite Paura nel quartier generale a San Bruno. La polizia: “Evitate la zona” Continua a leggere

California - Spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno : ci sono feriti Video : spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. Ci sono feriti. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico. Chiusa...

Youtube - Spari nel quartier generale della piattaforma audio-video in California : Dei colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel quartier generale di Youtube a San Bruno, California e la polizia ha confermato la presenza di un uomo armato. Esortando via Twitter il pubblico a tenersi lontano dalla zona, mentre alcuni dipendenti sono stati evacuati con le mani alzate. Altri invece sono barricati all’interno della sede, come hanno rivelato loro stessi sui social media. We are responding to an active shooter. Please ...

California - Spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno : ci sono feriti Video : spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. Ci sono feriti. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico. Chiusa...

California - Spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno : ci sono feriti : spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. Ci sono feriti. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico. Chiusa...

California - Spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno : ci sono feriti : spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. Ci sono feriti. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico. Chiusa...

“Sparito”. Ansia per il principe Filippo : tre impegni ufficiali saltati nel giro di pochi giorni e i sudditi hanno iniziato ad allarmarsi - al punto da costringere Buckingham Palace a intervenire. Ed ecco cosa è emerso : Tutti a chiedersi che fine abbia fatto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d’Inghilterra e duca d’Edimburgo. In questi giorni di Pasqua la preoccupazione e la curiosità dei sudditi ha raggiunto livelli talmente alti da costringere Buckingham Palace a intervenire. Sappiamo bene che il principe, 96 anni, si è ritirato da tempo dalla vita pubblica. Una decisione presa di comune accordo con la sovrana e arrivata a ...

Giallo a Parma - Adua scomparsa da un mese. Nello stesso giorno Sparisce anche il compagno : Adua Della Porta è sparita da Parma lasciando la mamma e una figlia. Dallo stesso giorno si sono perse le tracce del compagno. Secondo mamma Gabriella i due avevano un rapporto litigioso che Adua aveva intenzione di interrompere.Continua a leggere

“Scusate - vado a casa”. Bella e sorridente - Sparisce di colpo nel nulla - senza spiegare. Poi una scoperta orribile - che ha fatto venire a galla i segreti dietro l’esistenza - apparentemente perfetta - di questa 39enne : Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l’aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, ...

Trovate ossa umane in un pozzo : forse è Cameyi - la 15enne è Sparita nel 2010 : Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di Cameyi Mossamet una 15enne ...

Trovate ossa umane in un pozzo : forse è Camey - la 15enne è Sparita nel 2010 : Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di Cameyi Mossamet una 15enne ...

Truffa nelle spedizioni - prendevano merce e Sparivano : rubati anche strumenti della band di Zucchero : I carabinieri hanno arrestato sette persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere con carattere transnazionale per commettere i reati di Truffa, falso e sostituzione di persona. Gli ...

L'italiano Alessandro Fiori Sparito nel nulla a Istanbul : A Istanbul era arrivato lo scorso 12 marzo con un volo partito da Linate, dopo avere fatto scalo in un secondo aeroporto. Trentatre anni, amante dei viaggi e non nuovo a partenze decise all'ultimo ...

Yaya Touré è Sparito in Costa d’Avorio/ Il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale : Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio: il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale. Il calciatore del Manchester City ha fatto perdere le sue tracce(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:10:00 GMT)