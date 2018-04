Spari nel quartier generale di YouTube in California A fare fuoco è stata una donna | poi

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Sparatoria nella sede di, filiale di Google, a San Bruno in, causata da una. Almeno quattro feriti, un uomo secondo fonti di polizia sarebbe in condizioni critiche. Una fonte di polizia ha confermato alla ABC7 che a sparare sarebbe"unabianca, adulta, con indosso un top nero e un fazzoletto in testa". Secondo media Usa, lasarebbe morta suicida.We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) 3 aprile 2018A San Bruno sono impiegate circa 1.700 persone. "Stavamo facendo una riunione quando abbiamo sentito un gran trambusto - scrive su Twitter Todd Sherman, un impiegato presente in quel momento negli uffici - il primo pensiero è stato un terremoto, tanto tremavano i pavimenti, poi abbiamo capito che invece ...