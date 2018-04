Sparatoria nella sede YouTube di San Bruno | California

La ragazza ferita nella Sparatoria del liceo del Maryland è stata dichiarata cerebralmente morta : La ragazza 16enne ferita in modo grave durante la sparatoria dello scorso 20 marzo in una scuola superiore dello stato americano del Maryland , Jaelynn Willey, è stata dichiarata morta cerebralmente ; i medici spegneranno le macchine che ancora la tengono in The post La ragazza ferita nella sparatoria del liceo del Maryland è stata dichiarata cerebralmente morta appeared first on Il Post.

Il numero degli studenti uccisi nella Sparatoria nel liceo in Kentucky è salito a 2 - i feriti sono 17 : Una persona ha sparato oggi in un liceo di Benton, nella contea di Marshall, in Kentucky (Stati Uniti), uccidendo due studenti e ferendo altre 17 persone. Il governatore dello stato, Matt Bevin, ha detto che la polizia ha arrestato un The post Il numero degli studenti uccisi nella sparatoria nel liceo in Kentucky è salito a 2, i feriti sono 17 appeared first on Il Post.