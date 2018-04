Sparatoria nel quartier generale di YouTube in California | l' assalitore potrebbe essere

Sparatoria nel quartier generale di You Tube in California - : Secondo la polizia di San Bruno ci sarebbe "un uomo armato in azione" presso gli uffici della società

Sparatoria nel catanzarese - due feriti : ANSA, - GUARDAVALLE , CATANZARO, , 2 APR - Due persone sono rimaste ferite in una Sparatoria a Guardavalle, piccolo comune della provincia di Catanzaro. Uno dei due feriti è l'ex sindaco del paese, ...

La ragazza ferita nella Sparatoria del liceo del Maryland è stata dichiarata cerebralmente morta : La ragazza 16enne ferita in modo grave durante la sparatoria dello scorso 20 marzo in una scuola superiore dello stato americano del Maryland, Jaelynn Willey, è stata dichiarata morta cerebralmente; i medici spegneranno le macchine che ancora la tengono in The post La ragazza ferita nella sparatoria del liceo del Maryland è stata dichiarata cerebralmente morta appeared first on Il Post.

C’è stata una Sparatoria in un liceo nel Maryland - si parla di diverse persone ferite : C’è stata una sparatoria in un liceo a Great Mills, nel Maryland: si parla di diverse persone ferite, ma per il momento non ci sono informazioni più precise. Citando funzionari della scuola, Reuters scrive che il liceo è ancora in lockdown The post C’è stata una sparatoria in un liceo nel Maryland, si parla di diverse persone ferite appeared first on Il Post.

Napoli - Sparatoria nella notte : pregiudicato muore in ospedale : Gli hanno sparato in strada poco prima di mezzanotte, dinamica e movente ancora da ricostruire. I poliziotti del commissariato Ponticelli indagano sull'omicidio di Salvatore d'Orsi, 29 anni, ferito ...

Assalto a portavalori con Sparatoria sull'autostrada A5 nel Torinese : Una banda armata di kalashnikov ha assaltato un furgone portavalori sull'autostrada A5 Torino-Aosta. Dopo un breve conflitto a fuoco con le guardie giurate a bordo del mezzo, i banditi sono fuggiti a ...

Sparatoria nel centro di Zurigo : italiano uccide la moglie in strada e poi si suicida : Un italiano di 38 anni, Danielo Nuzzo, ha ucciso la moglie, Irene Rizzo, sparandole in strada davanti a una banca nel centro di Zurigo e poi si è tolto la vita. Entrambi originari della provincia di Lecce...

Sparatoria nel centro di Zurigo - due morti : Non è ancora chiara la dinamica dello scontro a fuoco. La Polizia è presente in forze sul luogo e afferma che al momento non ci sono indizi che si tratti di terrorismo

Florida - strage nel liceo : 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco | In un video la Sparatoria in aula : Nuova strage in una scuola negli Stati Uniti, questa volta a Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco seminando il panico tra le aule prima di essere arrestato. Il bilancio ufficiale reso noto dallo sceriffo della contea parla di 17 morti e decine di feriti.

Rapina in una gioielleria - Sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : ucciso rapinatore mascherato da Hulk : FRATTAMAGGIORE - Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una...

