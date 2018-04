Spalletti | “derby d’alta classifica che Milano merita”

calcioweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) “Siamo 2 squadre che giocano a viso aperto, stanno bene e lottano per le parti alte della. Domani saremo in 80.000: questo è il Derby chemerita”. L’allenatore dell’Inter Lucianoesalta la qualità del derby della Madonnina in programma domani alle 18.30 a San Siro. “Non so quanto vale quello che potremmo perdere, ma so cosa potremmo conquistare vincendo -aggiungein conferenza stampa-. Sarà l’atteggiamento di squadra che farà tanto: la personalità con cui si starà in campo”. (AdnKronos) L'articolo: “derby d’altachemerita” sembra essere il primo su CalcioWeb.