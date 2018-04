Space3 | le vostre foto mixate a quelle dello Spazio

wired

(Di martedì 3 aprile 2018) Prendi le bellissimegrafie scattate dall’astronauta Paolo Nespoli dalla cupola della Iss e ritoccale mixandole con le tue attraverso una semplice app: è questo, il progetto dell’Esa per coinvolgere i cittadini nelle imprese in orbita e sensibilizzarli verso lo spettacolo del nostro Pianeta. Un primo risultato è il video che vi riportiamo: una compilation di molte delle immagini ricevute in sequenza. Arte e scienza, molte volte, non sono poi così distanti. Ti è piaciuto? Guarda anche l’Italia dalloripresa da Paolo Nespoli. (Esa/RAM radioartemobile), leWired.