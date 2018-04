Sondaggi | un mese dopo il voto cresce ancora il M5s | 35% Se si tornasse alle urne Pd e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Se si, a guadagnare voti sarebbe chi già ha vintoelezioni. Lo ribadiscono tutti idal 4 marzo in poi, per ultimo quello condotto dall’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo (La7). Se oggi, un, gli italiani fossero richiamati a esprimersi, il Movimento 5 stelle guadagnerebbe oltre due punti e arriverebbe al 35 per cento. L’unico altro partito ad avere un segno più sarebbe la Lega, che da sola diventerebbe la seconda forza politica, ma comunque distante al 20 per cento. Tornando alperderebbe invece il Partito democratico, dato al 17,8%, e anche peggio farebbe Forza Italia, in calo di un punto e mezzo al 12,5 per cento. Nessuna traccia di fatto degli altri partitini, escluso Fratelli d’Italia che secondo Demopolis rimane al 4,5%, mentre rischierebbe un ipotetico ingresso in Parlamento anche Liberi e Uguali, stimato giusto al ...