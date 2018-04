Soldati al confine con il Messico in attesa del muro Donald Trump annuncia

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) "Sorveglieremo ilcon i militari. È un grande passo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti,, in riferimento alla frontiera meridionale con il, indella costruzione delpromesso per fermare il flusso di immigrazione illegale. "Non possiamo avere persone che entrano illegalmente nel nostro Paese, scompaiono e tra l'altro non si presentano in tribunale", ha aggiunto."Noi non abbiamo un. Il presidente Obama ha apportato cambiamenti che, di fatto, non hanno creato confini. La legge creata dai democratici è così debole e patetica che non ci permette di mandare via chi, in molti casi, non dovrebbe stare qui", ha aggiunto, che alla Casa Bianca ha ricevuto il presidente estone Kersti Kaljulaid, il presidente lettone Raimonds Vejonis e il presidente lituano Dalia Grybauskaite.