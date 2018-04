Sky-Mediaset | l' accordo piace e in Borsa il Biscione apre +7 | 5%

Mediaset in pole nel FTSE MIB dopo l'accordo con Sky : Vigoroso rialzo per Mediaset , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,59%. A fare da assist alle azioni del Biscione, è l' accordo strategico raggiunto con Sky ...

La Borsa festeggia Mediaset dopo l'accordo con Sky - boom in avvio : Balzo in apertura per Mediaset, nella prima seduta di Borsa dopo il raggiungimento dello storico accordo con Sky. All'inizio il titolo non riesce a fare prezzo e rimane in asta di volatilità segnando un rialzo teorico del 5,4%, poi a pochi minuti dal suono della campanella a Piazza Affari, il titolo guadagna il 7,58% a 3,35 euro.L'alleanza a sorpresa tra Sky Italia e Mediaset, siglata venerdì, porta i canali Premium del cinema e ...

Sky-Mediaset - cosa cambia per gli abbonati : Due pay-tv in una. Lo storico accordo siglato ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset porta con sé una serie di novità per gli abbonati con un ampliamento dell'offerta.

Accordo Sky-Mediaset : cosa cambia per gli abbonati : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

L’accordo Sky-Mediaset cambia i piani di Mediapro - ed entra in gioco l’Antitrust : Dopo l'intesa tra i due broadcaster gli spagnoli frenano e ripensano il bando di gara, mentre l'Antitrust è pronta a vigilare. E sullo sfondo l'idea del canale di Lega. L'articolo L’accordo Sky-Mediaset cambia i piani di Mediapro, ed entra in gioco l’Antitrust è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky acchiappatutto : accordi con Mediaset Premium e Netflix : È la prima volta che un network tradizionale si allea con la piattaforma di streaming , quindi le produzioni originali Netflix e ciò che rientra nei pacchetti Sky, come le serie tv prodotte da Hbo, ...

Sky-MEDIASET/ Quei media-gattopardo in conflitto con la crisi politica italiana : L'accordo tra Mediaset e Sky, annunciato alla vigilia di Pasqua, è un'occasione per riflettere sulla situazione di tutto il sistema media e tlc.

Sky-Mediaset al test authority. Mediapro rinvia su diritti tv Serie A : Dopo l’intesa tra i due broadcaster che porterà i contenuti di Premium sul satellite e quelli di Sky sul digitale. Le mosse di Antitrust e Agcom - Mediapro fa slittare i pacchetti sui diritti calcio...

"Complimenti a Sky e Mediaset - mi inchino alla lucidità". Carlo Freccero elogia i competitor : "Complimenti, mi inchino alla lucidità". Carlo Freccero elogia l'accordo stretto fra Sky e Mediaset, due acerrimi nemici che hanno siglato una pace commerciale che rivoluzionerà il settore televisivo. E i consigliere di amministrazione della Rai, in due interviste concesse a Repubblica e Stampa, spiega che una grande guerra mondiale sta per scoppiare, la guerra dell'industria dell'immaginario che vede schierati anche Netflix, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dopo accordo Sky - Mediaset MediaPro aspetta nuovi incontri : L'intesa 'win-win' tra Sky e Mediaset per lo scambio di piattaforme e l'avvio della cessione di parte delle attività di Premium rafforza entrambi i gruppi creando problemi a Vivendi che progetta un gruppo media 'latino', ma nei fatti rende più facile un accordo tra i francesi e il Biscione. Intanto MediaPro fa riferimento anche all'intesa ...

Accordo Sky e Mediaset : come cambia la televisione. Ecco i canali in più - gratis : L'Accordo raggiunto ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset per 'scambiarsi' i canali è davvero importante. Permetterà agli abbonati Sky di tornare a vedere sul satellite Canale 5, Italia 1, e Retequattro ...

L’accordo tra Sky e Mediaset Serie tv - sport - calcio - cinema : così cambierà l’offerta digitale : L’idea del pacchetto d’ingresso senza decoder o parabola: quanto costerà, l’assistenza ai clienti, la tv sulla fibra

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.