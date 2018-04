Siviglia-Bayern 1-2 | Heynckes ribalta Montella con due deviazioni

Calcio - Champions League 2018 : Siviglia-Bayern Monaco 1-2. I bavaresi rimontano gli andalusi e prenotano la semifinale : Il Bayern Monaco prenota un posto in semifinale di Champions League di Calcio battendo in rimonta per 1-2 il Siviglia in trasferta e la prossima settimana potrà anche permettersi di perdere in casa per 0-1 per passare il turno. I bavaresi hanno sofferto gli andalusi in avvio di gara, poi il pareggio, anche abbastanza fortunoso, ha spianato la strada ai tedeschi. I padroni di casa partono forte e la supremazia potrebbe concretizzarsi già al ...

Siviglia-Bayern 1-2 : Sarabia illude Montella - Thiago firma il ribaltone : SIVIGLIA - Da una parte una squadra che si affaccia ai quarti della massima competizione europea dopo 60 anni, dall'altra la corazzata europea che di partite di questo calibro conosce anche i dettagli ...

Champions - Siviglia-Bayern 1-2 : autogol di Navas e Thiago Alcantara - Montella k.o. : La legge del Bayern non conosce confini. Da quando in panca siede il vecchio Heynckes, la corazzata tedesca in Champions conosce un solo risultato, la vittoria, e finisce così anche a Siviglia: 2-1 ...

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato finale 1-2) streaming video e tv : Sfortunata sconfitta andalusa : DIRETTA Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:34:00 GMT)

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : 1-2. Alcantara ribalta la sfida del Sanchez Pizjuan! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-2) streaming video e tv : Thiago porta avanti i tedeschi : DIRETTA Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:08:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-1) streaming video e tv : Rafinha entra la posto di Bernat : DIRETTA Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:46:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-1) streaming video e tv : Un'autogol di Navas dopo Sarabia : DIRETTA Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:23:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 0-0) streaming video e tv : Hummels sfiora subito il vantaggio : DIRETTA Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Champions League - Siviglia-Bayern : formazioni ufficiali e diretta : ... : Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Bernat; Thiago, Martínez, Vidal; Ribery, Lewandowski, Müller Ore 20.45 - Stadio: Sanchez Pizjuan, Siviglia Arbitro: Orsato , Italia, Tv: Premium Sport 2 ...

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : gli uomini di Montella per l’impresa contro la corazzata tedesca : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

PROBABILI FORMAZIONI / Siviglia Bayern Monaco : quote e le ultime novità live. I dubbi tedeschi : PROBABILI FORMAZIONI Siviglia Bayern Monaco: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la Champions League. Montella senza Banega, squalificato. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:01:00 GMT)

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : gli uomini di Montella per l’impresa contro la corazzata tedesca : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

Probabili formazioni / Siviglia Bayern Monaco : duello Sergio Rico vs Ulreich. Quote e le ultime novità live : Probabili formazioni Siviglia Bayern Monaco: Quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la Champions League. Montella senza Banega, squalificato. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:50:00 GMT)