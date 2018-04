Sigfrido Ranucci | minacce dopo puntata di Report Servizio su transumanesimo | dalla Rai

Torna «Report» - Sigfrido Ranucci punta sui giovani. L’intervista : La nuova stagione di Report si apre il 19 marzo alle 21.15: 11 puntate , come sempre su Raitre. A guidare il programma – «chiamatemi conducente più che conduttore» – Torna per il secondo anno, dopo l’addio di Milena Gabanelli, Sigfrido Ranucci: 56 anni, inviato Rai nella New York delle Torri gemelle e nell’Indonesia dello tsunami, grazie a Report di cui è coautore da una dozzina d’anni ha accumulato «65 querele e 80 ...