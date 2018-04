Siena | crolla tratto delle mura medievali di San Gimignano Sindaco | “Siamo sconvolti”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) E’ collassato nel pomeriggio di martedì undidella cintaria di San, borgo medievale in provincia didichiarato patrimonio Unesco per il suo centro storico. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e i vigili del fuoco: l’area, lungo la camminata a est, è stata delimitata e interdetta. “In via precauzionale e in accordo con i vigili del fuoco abbiamo ritenuto opportuno l’intervento dell’unità cinofila per escludere con certezza il coinvolgimento di persone”, ha spiegato ildi San, Giacomo Bassi. In una precedente nota, l’amministrazione aveva spiegato che “non si registrano danni a persone”. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, il camminamento lungo ledove si è verificato il crollo era già stato interdetto al pubblico in precedenza. Dai primi loro rilevamenti, il ...