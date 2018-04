Sids | perché il lettino deve stare nella camera di mamma e papà

vanityfair

(Di martedì 3 aprile 2018) I neonati dovrebbero dormireda letto dei genitori fino a 4/6 mesi d’età, almeno stando ai risultati scientifici. Anche se per alcune mamme e alcuniancora non è chiaro, arrivano ora nuovi studi e testimonianze a ribadire come ildebbastessa stanza del lettone. Diverse indagini mostrano infatti che la condivisione della stanza è molto utile ad abbassare il rischio di, cioè di Sudden infant death syndrome, la sindrome della morte improvvisa del lattante nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile o morte inaspettata del lattante. Le “morti in culla”, spiega il New York Times, sono drasticamente diminuite dagli anni ‘90, quando è divenuto chiaro come posizionando i piccoli a pancia in su, su un materasso rigido e senza cuscino né peluche o altri accessori, si potesse far fuori una bella fetta di rischi. LEGGI ANCHESindrome della ...