Siamo noi nel bosco

(Di martedì 3 aprile 2018) In attesa di conoscere gli sviluppi della situazione politica, la sinistra, in tutte le sue espressioni, appare a tre settimane dal voto del 4 marzo ancora sotto choc: del tutto inconsapevole di quanto è successo, e della cesura profonda che si è determinata con la propria storia, e col popolo che in passato aveva guardato con speranza ai tentativi "riformistici" dei Ds, dell'Ulivo e del Partito Democratico.Tutto sembra chiuso in una discussione tattica -se appoggiare o meno un tentativo 5S, oppure, sotto traccia, il centrodestra-, e non si sente una voce che chieda un profondo ripensamento del rapporto tra la sinistra e la società.Walter Veltroni in una recente intervista, con molti aspetti su questo punto interessanti, sembrava accennare a questa prospettiva, con un'implicita riflessione critica e autocritica sul rapporto così fragile tra il partito (in ...