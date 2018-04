Sfera Ebbasta ha annunciato le date del Rockstar Summer Tour 2018

Il summer tour di Sfera Ebbasta - toccherà anche Genova : Il primo artista italiano ad aver conquistato il record di plays streaming su Spotify. Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, "Rockstar", hanno raggiunto i primi posti della classifica ...

Sfera Ebbasta : il re del trap fa tappa al Flowers Festival : Martedì 20 luglio, alle ore 21, Sfera Ebbasta salirà sul palco del Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To) (Ingresso 25 euro + diritti di prevendita – info www.FlowersFestival.it – info@FlowersFestival.it – Tel 011 3176636) ed è il settimo artista che va ad arricchire la line-up del Flowers Festival, la rassegna estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale Hiroshima Mon Amour, ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta nel 2018 - tutte le date del tour estivo : prezzi biglietti in prevendita : I concerti di Sfera Ebbasta nel 2018 proseguono per tutta l'estate tra festival e location all'aperto. Dopo aver travolto la classifica Fimi col ciclone Rockstar, l'album che si è piazzato al primo posto tra i più venduti in Italia ed è riuscito a monopolizzare la classifica dei singoli occupando quasi tutta la top10 della settimana d'uscita, il rapper del momento prosegue la sua avventura dal vivo dopo aver registrato già il tutto esaurito con ...

Vignali Laudoni - bacio : frecciata alla Brambilla sulle note di Sfera Ebbasta : Valentina Vignali e Stefano Laudoni si lasciando andare ad un bacio passionale e lanciano una frecciatina alla Brambilla Stefano Laudoni e Valentina Vignali condividono un video di un loro bacio molto passionale, con una frase che sembrerebbe colpire Francesca Brambilla. Quest’ultima è stata una grande protagonista della storia legata alla rottura tra i due sportivi. […] L'articolo Vignali Laudoni, bacio: frecciata alla Brambilla ...

X Factor 2018 : Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? : Emma e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Per ora si parla soltanto di trattative, ma sembra che il talent show di Sky stia “corteggiando” sia l’ex vincitrice di Amici 9 (edizione 2010 del programma di Canale5) sia il rapper italiano (il […] L'articolo X Factor 2018: Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? proviene da Gossip e Tv.

Sfera Ebbasta Concerti 2018 : date - biglietti e possibili canzoni in scaletta : Scopriamo i Concerti di Sfera Ebbasta in programma nel 2018, con date, biglietti e la possibile scaletta delle canzoni, per quello che è un vero e proprio fenomeno musicale: questo rapper italiano nato nel 92’ ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica solo pochi anni fa, nel 2011. Fino al 2013 i suoi brani venivano pubblicati sulla piattaforma on-line di YouTube con infondo uno scarso successo. Nel 2014 però le cose per l’artista ...

Dolcenera e il rap : dalla lite con Marracash alle cover di Sfera Ebbasta - video : Nel pomeriggio di ieri Dolcenera ha caricato un video sui suoi canali social, una breve clip in cui fa quello che meglio le riesce nella vita, ovvero cantare e suonare il pianoforte. Il testo del pezzo eseguito però non è parte del vasto repertorio della cantante salentina, si tratta infatti di una reinterpretazione di un brano trap, realizzato con la collaborazione di 'The André', l'uomo misterioso che rivisita i pezzi trap, con una voce che ...

Siamo solo noise di Benji & Fede travolge la classifica Fimi del 9 marzo e scalza Sfera Ebbasta : la top10 settimanale : Siamo solo noise di Benji & Fede debutta al primo posto della classifica Fimi del 9 marzo, come ampiamente prevedibile: il duo nato su Youtube che negli ultimi anni si è imposto come vero e proprio fenomeno commerciale conquista l'ennesimo primato tra le vendite dei dischi in Italia con l'ultimo album di inediti, il terzo in carriera. Siamo solo noise, che già si appresta ad entrare nello slang adolescenziale grazie all'enorme battage ...

