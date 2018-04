Sesso | 5 cose che minano desiderio e performance

gqitalia

(Di martedì 3 aprile 2018)sessuale in picchiata? Niente panico, per ogni problema c’è una soluzione. Quindi, prima di considerare la vita sessuale in pensionamento precoce, meglio fare il punto della situazione. A volte il calo della libido è conseguenza di cause assolutamente risolvibili, su cui vale la pena fare un po’ di chiarezza. Attenzione ai farmaci Non tutti gli uomini sono delle sex-machine, ognuno ha i suoi ritmi. Ciò detto, capita di registrare un calo dele della resa mentre si prendono certe categorie di farmaci. Tra queste, i medicinali usati per ridurre il testosterone (come quelli usati per il trattamento del cancro alla prostata), antidepressivi – inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (come paroxetina e fluoxetina) e inibitori della ricaptazione della serotonina e norepinefrina (come la venlafaxina) – quelli che includono litio, le ...