Serie C | Siena di nuovo primo Pari per l' Alessandria

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Video/ Siena Pistoiese (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Siena Pistoiese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Robur al successo con le reti di Gerli e Santini.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Serie C - Alessandria da sogno. Livorno-Siena 1-0 : decide Valiani : LIVORNO - Crisi finita per il Livorno , mentre il sogno dell' Alessandria continua. Sono questi i due verdetti del turno infrasettimanale del girone A di Serie C. La super sfida in vetta tra Livorno e ...

Il Livorno batte il Siena e riconquista lo scettro della Serie C / Twitter : Gol-partita di Valiani nei primi minuti della ripresa. La 'cura Foschi' è cominciata nel modo giusto

Serie C : fra Siena e Livorno duello a distanza - Padova e Lecce per rimanere in fuga : ROMA - Un altro intenso 'weekend lungo', sperando che stavolta però il maltempo non ci metta lo zampino come avvenuto nel fine settimana scorso, con il programma stravolto dai rinvii, specie nei ...

Serie C : duello a distanza fra Robur Siena e Livorno - Padova in casa e Lecce da testacoda : ROMA - C'è l'incognita maltempo sulla 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo. Buona parte della Penisola è infatti alle prese con piogge, neve e ghiaccio, ...

Video/ Siena Olbia - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 27giornata - : Video Siena Olbia , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita valida nella 27giornata di Serie C. Alla Robur basta la rete di Santini.

Serie C - nel girone A Siena capolista. L'Alessandria torna a vincere : Siena - Siena in vetta nel girone A. È questa la notizia principale della domenica di Serie C, con i bianconeri che festeggiano il sorpasso ai danni del Livorno dopo l'1-0 contro l'Olbia firmato ...

Video/ Giana Erminio Siena - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 26giornata - : Video Giana Erminio Siena , 0-1, : highlights e gol della partita della 26giornata di Serie C. Alla robur basta la rete di Marotta per il successo.