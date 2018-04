Serie B | super Di Carmine lancia il Perugia | Pro Vercelli ko

The Flash rinnovata insieme alle Serie dell’Arrowverse - Riverdale e Supernatural : The Flash rinnovata da The CW insieme ad un grande blocco di serie tv. La rete fa sul serio questa volta e lo ha dimostrato già nei giorni scorsi annunciato la voglia di occupare il prime time con nuove serie anche nel fine settimana. Questo permetterà di spalmare gli show in più serate e la dimostrazione di quello che vuol fare è arrivata proprio qualche ora fa negli Usa con l'annuncio di un rinnovo di massa per alcune delle sue serie più ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : spettacolo - emozioni e show. Pasqua da urlo - Serie in parità : Trento inchioda Perugia - Modena sempre superiore : Le Semifinali Scudetto stanno regalando grande spettacolo agli amanti del Volley: dopo delle scoppiettanti gara1, Pasqua ha offerto uno show da Oscar e il pubblico ha potuto godersi due partite degne del migliore spot per questo sport. Non ne avevamo dubbi: Civitanova, Modena, Perugia e Trento stanno disputando dei Playoff da urlo, si sono fronteggiate a viso aperto, hanno emozionato e hanno garantito delle giocate meritevoli di nota. Dovevano ...

Serie A - super Immobile e la Lazio sorride : Icardi trascina l'Inter : Inter-Verona 3-0: cronaca, statistiche, tabellino GENOA-SPAL 1-1 Dopo 3 sconfitte consecutive il Genoa non va oltre il pareggio contro la Spal, che allunga a 5 la striscia di risultati positivi. La ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano attende Reggio Emilia. Venezia-Avellino super posticipo! : Sarà un sabato di grande Basket. Tutta la Serie A, a parte Venezia ed Avellino, scendono in campo domani, anticipando di un giorno rispetto al solito calendario per la Pasqua. Si comincia, dunque, alle 17.00 con il match tra la Fiat Torino e la The Flexx Pistoia. I piemontesi devono riscattare il ko dello scorso turno e cercano punti fondamentali nella lotta playoff, mentre i toscani sono reduci dalla splendida vittoria contro Venezia, che ha ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...

Serie B Palermo - Tedino : «Sempre pronti a superare gli ostacoli» : Palermo - "Dobbiamo sempre essere bravi a fare questo tipo di lavoro. Ho il dovere di migliorare tutti i giocatori e portarli al 101%" Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , parla così a Sky dopo la ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Inter : scambio super con con un top club di Serie A? I dettagli Video : L'#Inter appare rinfrancata dagli ultimi due turni di campionato. Quello che pareva essersi rotto irrimediabilmente, adesso sembra essere stato ricomposto. Come spesso accade quando il club nerazzurro è forte la sensazione che lo zampino di Luciano Spalletti sia decisivo. Nei giorni scorsi alcune speculazioni mediatiche avevano anche ipotizzato scenari che prevedessero l'allontanamento del tecnico, ipotesi al quanto remota se dovesse essere ...

Serie B - l'Empoli è super : batte l'Entella 2-1 ed è capolista in solitaria / FOTO : La morte del capitano della Fiorentina ha colpito molto anche il mondo calcistico empolese. Al 38' il gol dell'Empoli che apre le marcature: ottimo il cross di Donnarumma per Caputo, che infila il ...

Basket Serie A - Trento supera Varese : ROMA - Continua il buon momento della Dolomiti Energia Trento che nell'anticipo della ventunesima giornata coglie la quarta vittoria di fila battendo 82-74 la Openjobmetis Varese e agguantando almeno ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Trento supera Varese nell’anticipo : La Dolomiti Energia Trento vince l’anticipo della 21a giornata del campionato di Basket. Successo per 82-74 della squadra di coach Buscaglia contro la Openjobmetis Varese. I padroni di casa ottengono due punti importanti in chiave playoff, salendo ora al settimo posto a quota 22 punti, mentre Varese resta ferma a 16 e probabilmente dice addio alle speranze di qualificarsi alla post season. Grande prova di Joao Gomes, miglior marcatore della ...

Super Smash Bros per Switch : il creatore della Serie Masahiro Sakurai coinvolto nello sviluppo : L'ultimo Nintendo Direct ha riservato altre gradite sorprese agli utenti Nintendo Switch. L'evento è stata un'occasione per scoprire quali altri apprezzati giochi approderanno sull'ibrida, come ad esempio Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.Ma il Direct ha portato con sé altre importanti novità, come l'annuncio relativo a Super Smash Bros per Switch, titolo che segna il ritorno della serie sull'ibrida di Nintendo. A quanto pare, le buone notizie non ...