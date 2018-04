Serie B | Pro Vercelli-Perugia 0-2

Serie B - doppietta di Di Carmine alla Pro Vercelli : il Perugia è a 5 punti dalla Serie A : Il Perugia vince a Vercelli, mentre Brescia ed Entella pareggiano, negli ultimi recuperi di serie B. Ora finalmente tutte le squadre sono in pari e la classifica ha una fisionomia definitiva. Si ...

Diritti tv - Mediaset resta interessata alla Serie A : “Valuteremo le offerte di Mediapro” : Tuttavia Mediaset sarebbe pronta anche ad un passo indietro per l'acquisto dei Diritti tv della Serie A, dopo l'accordo con Sky L'articolo Diritti tv, Mediaset resta interessata alla Serie A: “Valuteremo le offerte di Mediapro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie C : Pro Piacenza Siena 0-1 : ...da 25 metri colpisce la traversa e la linea di porta 12 Gran parata di Pane su un ottimo tiro di Abate sul lato sinistro dell'area Partita iniziata CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA DIRETTA IN STREAMING ...

Probabili formazioni/ Udinese Fiorentina : quote - le ultime novità live. Oddo punta su Barak (recupero Serie A) : Probabili formazioni Udinese Fiorentina: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo alla Dacia Arena, per il recupero della 27^ giornata di Serie A. Pioli senza Badelj.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:02:00 GMT)

Probabili formazioni / Atalanta Sampdoria : quote - ultime novità live. Occhio al Papu Gomez (Serie A recupero) : Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live sulle mosse di Gasperini e Giampaolo, i loro titolari per il match di Bergamo (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Non possiamo più sbagliare l'approccio» : Crotone - "Speriamo di aver capito dove abbiamo sbagliato a Firenze, e di riuscire ad iniziare la partita in modo diverso". Il tecnico del Crotone , Walter Zenga , si prepara alla gara di domani, ...

Serie A - pronostico in bilico per il derby : TORINO - Per il derby di Milano bilancio in parità di questa stagione e pronostico in bilico per la terza sfida del 2017/2018, in programma domani sera. All'andata c'è stata la vittoria dell'Inter, ...

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse : chi la favorita tra Cagliari e Genoa? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite in programma il 3 e 4 aprile, recuperi della 27^ giornata di SERIE A. Attenzione alla sfida Atalanta-Samdporia. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Serie B Brescia-Entella - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla intv : BRESCIA - Si recupera oggi alle ore 18 la gara tra Brescia ed Entella, valevole per la ventinovesima giornata di campionato, non disputata per il maltempo. In palio, per entrambe, ci sono punti ...

Serie B - oggi Brescia-Entella e Perugia-Pro Vercelli. Si gioca per la salvezza e i playoff : Cerri decisivo , Video Highlights, Virtus Entella Palermo: 1-2, Entella ko ma a testa alta Dove vedere Cesena-Perugia Serie B, diretta live e streaming oggi 25 Marzo 2018 Serie B, la 32a giornata si ...

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...