Serie B Il Frosinone si allena | affaticamento muscolare per Beghetto

tg24.info

: Serie B Frosinone Ciofani fuori due mesi - #Serie #Frosinone #Ciofani #fuori - zazoomnews : Serie B Frosinone Ciofani fuori due mesi - #Serie #Frosinone #Ciofani #fuori -

(Di martedì 3 aprile 2018) I giallazzurri sino a pieno ritmo per preparare la trasferta di Parma in programma sabato prossimo alle 15. Presso la 'Cittadella dello sport' di Ferentino la squadra ha svolto un lavoro atletico, unadi esercitazioni tecnico tattiche e una partita finale a campo ridotto. Seduta di scarico per Andreaa causa di un lieve ...