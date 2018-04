Serie B Frosinone | Ciofani fuori due mesi

tuttosport

: Serie B Frosinone, due mesi di stop per Ciofani - FansCalcio : Serie B Frosinone, due mesi di stop per Ciofani - TG24info : Serie B - Parma vs Frosinone, info e costi dei biglietti - #TG24.info - - TG24info : Serie B - Frosinone, che tegola! Daniel Ciofani out due mesi - #TG24.info - -

(Di martedì 3 aprile 2018)- Brutta notizia per ildi Longo . Nel corso della mattinata Danielsi è recato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio ...