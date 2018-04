Serie B | doppietta di Di Carmine alla Pro Vercelli | il Perugia è a 5 punti dalla serie A

Serie A. Inter autorevole - doppietta di Icardi. La Lazio ne fa sei al Benevento : Nerazzurri (3-0 a uno spento Verona) e biancocelesti accorciano sul terzo posto, sfruttando il mezzo passo falso della Roma a Bologna. La squadra di Inzaghi dilaga dopo essere stata sotto 2-1. Poker del Torino a Cagliari, quarta vittoria di fila per la Fiorentina

Serie C Alessandria - che tris : doppietta Marconi : SIENA - Livorno e Siena non steccano nel turno successivo alla scontro diretto. La doppietta di Murilo e il gol di Vantaggiato , 1-3 nella tana della Viterbese, permettono alla capolista di restare ...

Serie A - 27^ giornata : Napoli-Roma 2-4. La doppietta di Dzeko stende la capolista - +1 sulla Juventus! : Il Napoli è crollato! I partenopei hanno perso contro la Roma per 4-2 nell’anticipo della 27^ giornata della Serie A e non riescono così a rispondere alla Juventus che ha vinto 1-0 contro la Lazio. I ragazzi di Sarri ora hanno un punto di vantaggio sui bianconeri che però devono recuperare la partita contro l’Atalanta: c’è un rischio imminente di sorpasso in testa al campionato. Al San Paolo i padroni di casa erano passati in ...

Calcio - i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Cutrone e Immobile ancora a segno - doppietta decisiva di Valoti - arriva il riscatto per Ranocchia : Questo fine settimana si è disputata la 26ma giornata della Serie A di Calcio che ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, che sono stati anche decisivi in numerose partite. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori italiani di questa giornata. Mattia Valoti: segna per la prima volta in Serie A e realizza una doppietta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza del Verona. Un giocatore di 24 anni che aveva già ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : doppietta di Immobile - Inzaghi in zona Champions : ROMA - L'equazione è semplice: Immobile sta al gol come la Lazio alla vittoria. Ciro - a poche ore dal suo 28° compleanno - torna a segnare dopo oltre un mese e mezzo di astinenza , 6 gennaio, poker ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : la doppietta di Immobile vale la zona Champions : ROMA - La notizia del mancato rinnovo di De Vrij non frena la Lazio , che ringrazia l'istinto del sempre più capocannoniere Ciro Immobile per tornare alla vittoria dopo ben tre ko di fila e ...

Serie A - 25^ giornata : Lazio-Verona 2-0 - decide la doppietta di Immobile. Biancocelesti al quarto posto : La Lazio ha sconfitto il Verona per 2-0 nel posticipo della 25^ giornata della Serie A e si conferma al quarto posto in classifica, distanti un solo punto dalla Roma. I Biancocelesti hanno deciso la partita nel cuore del secondo tempo: Immobile la sblocca al 55′, controlla e incrocia con il destro in area un bel passaggio filtrante di Luis Alberto, poi al 60′ l’attaccante raddoppia su respinta di Nicolas su tiro di Lulic. Al ...

Serie A. Doppietta di Immobile - la Lazio ritrova vittoria e quarto posto. Verona ko 2-0 : Il capocannoniere (22 centri) colpisce nella ripresa due volte in pochi minuti. Nel primo tempo traversa di Luis Alberto. Fine della carestia dopo cinque gare (fra campionato e coppe). Scaligeri impalpabili, relegati al penultimo posto

Serie A. Cinquina della Roma al Benevento - Under incanta con una doppietta : Guilherme spaventa l'Olimpico, Fazio dà l'avvio alla rimonta. Nella ripresa Dzeko, i due gol del turco (autore anche dell'assist per il bosniaco) e il rigore di Defrel (dopo l'acuto di Brignola) mettono la firma al 5-2. Giallorossi ora quarti, sorpassata la Lazio

Serie A - Roma-Benevento 5-2 : Under - una doppietta da Champions : ROMA - Un primo tempo da incubo, una ripresa d'orgoglio. Sotto dopo sette minuti per il gol di Guilherme, la Roma rimonta e batte il Benevento anche senza brillare. Le reti di Fazio e Dzeko, la ...

Calcio - Serie A 2018 – SPAL-Milan 0-4 : i rossoneri passeggiano su una SPAL sempre più in crisi. Patrick Cutrone mattatore con una doppietta : Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite per il Milan che passa facilmente a Ferrara in casa di una SPAL sempre più in crisi ed invischiata nella zona retrocessione. Il punteggio finale di 0-4, forse troppo severo, sottolinea però i diversi momenti che stanno vivendo le due squadre. Completamente antitetici. Gli emiliani, infatti, sono nel periodo più nero della loro annata, mentre i rossoneri sembrano finalmente aver messo alle SPALle una ...

Video / Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol. Khedira - una doppietta attesa 9 anni (Serie A) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Chievo-Atalanta 1-3 - Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi : Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Milan 1-2 - decide una doppietta di Kessié - espulsi Rodriguez e Barella : Vittoria sofferta ma importante per il Milan a Cagliari contro i padroni di casa sardi nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. decide una doppietta di Kessié al 36′ (su rigore) ed al 42′ che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Barella all’8′ su cui Donnarumma è stato tutt’altro che irreprensibile. Un match duro e molto teso che ha portato anche alle espulsioni di Rodriguez ...