Serie B | Di Carmine fa volare il Perugia | senza reti Brescia-Entella

Serie B - doppietta di Di Carmine alla Pro Vercelli : il Perugia è a 5 punti dalla Serie A : Il Perugia vince a Vercelli, mentre Brescia ed Entella pareggiano, negli ultimi recuperi di serie B. Ora finalmente tutte le squadre sono in pari e la classifica ha una fisionomia definitiva. Si ...

Serie B : super Di Carmine lancia il Perugia - Pro Vercelli ko : Doppietta e gli umbri agganciano Bari e Parma al quarto posto, tra Brescia ed Entella finisce senza reti

Serie B - Perugia-Brescia 2-0 : Cerri e Di Carmine per il treno playoff : PERUGIA - Il calcio in Italia riparte dal Curi. Brividi per il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori , parentesi doverosa per il capitano della Fiorentina che ha aperto la gara di recupero ...

Serie B mercato : ultima corsa - finale col botto - aspettando Di Carmine Video : Come un film visto e rivisto, anche quest'anno, nell'ultimo giorno di trattative per il #Calciomercato, si registra una folle corsa contro il tempo, da parte dei club, per colmare le lacune tecniche della propria squadra e, nel contempo, piazzare i calciatori considerati non idonei o in esubero. Il punto a poche ore dalla chiusura del mercato In Serie B, sono tante le operazioni concluse a cominciare dal Bari che ha comunicato di aver acquistato ...

Serie B : Pescara-Perugia 0-2 - gol di Kouan e Di Carmine : Seconda vittoria consecutiva per il Perugia: Breda vince anche la prima in trasferta del nuovo anno dopo il successo di una settimana fa sulla Virtus Entella. Ancora una volta lo spaccapartita è il ...

Serie B - Pescara-Perugia 0-2 : Kouan e Di Carmine stendono Zeman : PESCARA - E' la notte di Christian Kouan . Il baby centrocampista del Perugia segna nell'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B e piega il Pescara di Zeman. La gara dell'Adriatico ...