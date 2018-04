: Ciao, Davide! ???? Un minuto di applausi alla Dacia Arena per ricordare Astori ???? #UdineseFiorentina - Eurosport_IT : Ciao, Davide! ???? Un minuto di applausi alla Dacia Arena per ricordare Astori ???? #UdineseFiorentina - beinsports_FR : [?? LIVE - 18H30] ???? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? beIN SPORTS 2 : Udinese - Fiorentina… - InvictosSomos : Resultados Serie A: FT. Bologna 1-1 AS Roma. FT. Inter 3-0 Hellas Verona. FT. Lazio 6-2 Benevento. FT. Fiorentina… -

Nei recuperi del 27° turno,rinviato per la scomparsa di Davide Astori il 4 marzo, laespugna Udine 2-0 e ottiene ilsuccesso di. Applausi al 13' (il numero di maglia del capitano viola) quando la parita si 'congela'. Segnano Veretout (29') su rigore e Simeone, appena entrato,al 71' Brutto stop per l'Atalanta,superata 2-1 in casa dalla Sampdoria. In gol Caprari al 43', pari di Toloi al 67',decide Zapata all'84'. Genoa-Cagliari 2-1: Lapadula di testa al 53',Barella su rigore al 62', Medeiros proprio al 90'.(Di martedì 3 aprile 2018)