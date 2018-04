Serie A Sassuolo | Iachini | «Massima attenzione contro il Chievo»

Pronostico Chievo Verona-Sassuolo - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Chievo Verona-Sassuolo Meroledì 4 Aprile 2018. Le due formazioni si giocano la salvezza. Chievo e Sassuolo si giocano la permanenza in Serie A nel recupero della ventisettesima giornata. Le due formazioni, reduci da prestazioni importanti nell’ultima giornata, sono a pari punti in classifica a quota 28 ed hanno 4 punti di vantaggio sul Crotone terzultimo. La formazione ...

Video/ Sassuolo Napoli (1-1) : highlights e gol della partita ( Serie A 30^ giornata) : Video Sassuolo Napoli (1-1) : highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match fra le squadre di Iachini e Sarri(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:12:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «Potevamo battere il Napoli» : REGGIO EMILIA - "La squadra è stata davvero brava, avremmo anche potuto segnare il gol del 2-0. Peccato per l'autogol: dispiace perchè Rogerio ha fatto una gran partita ma è stato penalizzato nell'...

Serie A Sassuolo-Napoli 1-1 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Il Napoli non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Politano firma il vantaggio, poi Rogerio realizza un autogol a dieci minuti ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : occasione sciupata dagli azzurri - la Juventus può allungare! : Clamoroso passo falso del Napoli: i partenopei pareggiano 1-1 sul campo del Sassuolo e sciupano una ghiotta occasione per mettere pressione alla Juventus , impegnata questa sera contro il Milan. I ragazzi di Sarri si sono portati a un punto di distacco dalla capolista della Serie A ma ora rischiano di essere ributtati nuovamente indietro. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 22′: Peluso colpisce il palo di testa, Politano calcia al ...

Video Gol Sassuolo – Napoli 1 – 1 : Highlights e Tabellino 30^ Giornata Serie A 31-3-18 : Risultato finale Sassuolo – Napoli 1 – 1: Cronaca e Video Gol Politano, Rogerio 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018 Al Mapei Stadium, il Napoli vuole riprendersi per almeno qualche ora il primato in classifica, mentre il Sassuolo , dopo i risultati piuttosto favorevoli di oggi, tenta di allungare il passo verso la salvezza. Iachini cambia modulo e si affida al 3-5-2, con la coppia d’attacco composta da Berardi e Politano; ...

Pagelle/ Sassuolo Napoli : Fantacalcio - i voti della partita ( Serie A 30^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sassuolo Napoli : Fantacalcio , i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata . I protagonisti, i migliori e i peggiori al Mapei Stadium (oggi 31 marzo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Probabili formazioni / Sassuolo Napoli : focus su Zielinski. Quote e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Sassuolo Napoli: Quote e ultime novità live sulle mosse di Iachini e Sarri e i loro titolari per il match di Reggio Emilia (Serie A, 30^ giornata)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:42:00 GMT)