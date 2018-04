Serie A Sampdoria | Giampaolo | «Atalanta? Un successo che pesa»

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

Probabili formazioni / Atalanta Sampdoria : quote - ultime novità live. Occhio al Papu Gomez (Serie A recupero) : Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live sulle mosse di Gasperini e Giampaolo, i loro titolari per il match di Bergamo (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Video/ Chievo Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 30giornata - : Video Chievo Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 30giornata. Hetemaj e Castro portano al successo i clivensi.

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nel primo tempo potevamo vincere» : VERONA - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo chiuderla con due o tre gol di differenza. Nella ripresa invece la partita si è fatta sporca e non siamo più riusciti a palleggiare. Non abbiamo ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Napoli frena! Crisi Sampdoria : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score della 30^ giornata. In attesa di Juventus Milan, Inter e Lazio vincono mentre il Napoli frena a Reggio Emilia (1-1)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:49:00 GMT)

Serie A Chievo-Sampdoria - probabili formazioni e diretta ore 18 : VERONA - Al Bentegodi ci sono punti pesantissimi in palio nella sfida tra Chievo e Sampdoria , in diretta tv su Sky Calcio 2 e web su www.tuttosport.com. La formazione di Maran cerca la svolta in ...

Serie A Sampdoria - Quagliarella e Bereszynski in ripresa : GENOVA - Operazione Chievo per la Sampdoria di Marco Giampaolo . La formazione blucerchiata sta lavorando a Bogliasco con l'obiettivo di tornare a vincere per rincorrere il sogno Europa. Bartosz ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «La responsabilità oggettiva va tolta» : ROMA - "Abbiamo intenzione di mettere in piedi un tavolo di lavoro per poi discutere con il nuovo Governo. Devono capire che, come club, non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio. La ...

Serie A Sampdoria - tripletta di Caprari contro la Primavera : GENOVA - Un ottimo test per la Sampdoria , per ritrovare il ritmo partita durante la sosta e in vista di un finale di stagione al cardiopalma. La squadra blucerchiata di Giampaolo ha affrontato la ...

Serie A Sampdoria - Sala torna ad allenarsi in gruppo : GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria . Esercitazioni tecniche e lavoro aerobico sul campo 2 al mattino, riscaldamento misto ed esercitazione tattica sul campo 1 al pomeriggio. ...