Serie A | in campo Udinese Fiorentina 0-2 LIVE

Serie A : in campo Udinese Fiorentina 0-0 LIVE : Al 13' del primo tempo di Udinese- Fiorentina sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto del capitano della viola Davide Astori. E' l'iniziativa che Udinese e Fiorentina hanno ...

Calcio - Serie C : dopo la frattura tra Pea e Burzoni il Pro Piacenza torna in campo. Al 'Garilli' arriva il Siena : Martedì 3 aprile, alle 14.30, segui Pro Piacenza Robur Siena in diretta su RADIO SOUND . Ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Quella appena trascorsa dal Pro Piacenza è stata una Pasqua priva di serenità: al contrario i rossoneri hanno vissuto la settimana più difficile della stagione. Le dichiarazioni del ...

Volley - Serie A2 : pasquetta in campo al Centro Pavesi per la Millenium Savallese : pasquetta in campo al Pavesi contro il Club Italia. Giornata decisiva per la classifica, la penultima di regular season, che domani alle 17 vede l'incrocio fra Savallese Brescia e Club Itala, mentre ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Kessié giganteggia in mezzo al campo - Bonaventura che spreco! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'uomo in più bisognava coprire meglio il campo» : GENOVA - Occasione persa per il Genoa che in superiorità numerica per oltre un'ora si è fatto raggiungere in casa dalla Spal . Davide Ballardini ha analizzato così la gara. "Oggi non siamo stati ...

Serie A2 Femminile : Pasquetta in campo per il Club Italia CRAI - arriva Brescia : La partita avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo . L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Prima della partita ...

Serie A Milan - Conti negli Usa per nuovi esami al ginocchio : 'In campo a settembre' : MilanO - Il Milanista Andrea Conti vola negli Stati Uniti per un nuovo consulto medico, utile ad avere un quadro completo sull'infortunio rimediato ieri, un importante trauma distorsivo al ginocchio ...

Serie A - Verona in campo : Heurtaux presente : Verona - Il Verona ritrova alcuni pezzi in vista della ripresa del campionato. In primis Thomas Heurtaux che si è allenato con i compagni, mentre Simone Calvano , che ha smaltito la lieve sindrome ...

Serie A Udinese - in campo anche Angella e Jankto : UDINE - Senza dieci nazionali, l'Udinese di Oddo ha ripresao ad allenarsi in vista della gara contro l'Atalanta, il prossimo ostacolo del campionato. Intenso il programma svolto da Maxi Lopez e ...

Croazia - tragedia nella terza Serie : giocatore muore in campo : ROMA - Ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria ...

Serie A Milan - Conti in campo un'ora nel test con la Primavera : MilanO - test amichevole con la Primavera, per il Milan di Rino Gattuso : al centro sportivo di Milanello la sgambata rossonera si è conclusa con il punteggio di 0-0. Gattuso, vista anche l'assenza di ...