Serie A Iachini | «Attento Sassuolo | il Chievo può battere chiunque»

Serie A Sassuolo - Iachini : «Massima attenzione contro il Chievo» : Sassuolo - "Ci siamo imposti di guardare a tutte le partite come importanti per portare a casa punti". Il tecnico del Sassuolo , Iachini , si prepara così al prossimo impegno, contro il Chievo : "Col ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Potevamo battere il Napoli» : REGGIO EMILIA - "La squadra è stata davvero brava, avremmo anche potuto segnare il gol del 2-0. Peccato per l'autogol: dispiace perchè Rogerio ha fatto una gran partita ma è stato penalizzato nell'...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Napoli perfetto. Penso anche al Chievo» : Sassuolo - Il Sassuolo attende il Napoli. Una sfida difficilissima, contro un avversario lanciato nella lotta scudetto. Il tecnico Beppe Iachini l'ha presentata così in conferenza stampa: "I ragazzi ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo interpretato bene la gara» : UDINE - "Una gara ben interpretata. In molte occasioni avevamo raccolto meno di quanto meritato a livello di prestazione. Oggi siamo venuti a Udine per far bene, i ragazzi sono stati molto bravi ". ...

Serie A - Iachini : «Sassuolo - con l'Udinese devi avere personalità» : SASSUOLO - Il Sassuolo sta preparando la sfida contro l'Udinese, in programma domani alle 18, come se fosse una finale. "Sarà una partita difficile, da affrontare con forza, personalità e spirito ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Voglio più cattiveria sotto porta» : Sassuolo - Udinese-Sassuolo è un importante spartiacque nella stagione neroverde. "Sarà una partita difficile, da affrontare con forza, personalità e spirito giusto - ha spiegato il tecnico Beppe ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Ci manca la mentalità» : REGGIO EMILIA - "Come al solito abbiamo sbagliato troppe occasioni". Beppe Iachini non sa più che pesci prendere per far uscire dalla crisi il Sassuolo . Contro la Spal, in casa, è arrivato solamente ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Spal? Importante ma non decisiva» : Dobbiamo portare avanti i valori dello sport cari ad Astori, impegno e dedizione" . TUTTO SUL Sassuolo VERSO LA SPAL - "A determinare il risultato spesso è l'episodio, contro il Bologna Destro ha ...

Serie A - Iachini : «Sassuolo - togliti di dosso le paure» : SASSUOLO - "Quando spingi e non prendi ciò che meriti non sei proprio così felice. D obbiamo rimanere equilibrati e continuare a lavorare, perché la ruota tornerà a girare. Non guardiamo la classifica"...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Non guardiamo la classifica» : Sassuolo - Due sconfitte di fila, otto gare senza vittoria. È questo lo score negativo che ha risucchiato il Sassuolo nelle zone basse della classifica. La squadra di Iachini è attesa domani da un ...

Serie A Sassuolo - Iachini su Berardi : «In giornata no ma il fallo non era cattivo» : REGGIO EMILIA - Va tutto storto al Sassuolo , piegato da una Lazio versione Champions. Così Beppe Iachini a fine gara: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Serie A Sassuolo - Iachini perdona Berardi : «Un contrasto normale» : REGGIO EMILIA - Il Sassuolo non segna più e la Lazio fa la voce grossa al Mapei Stadium. Beppe Iachini analizza la sconfitta: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Serie A - Iachini avverte il Sassuolo : «Immobile va limitato» : Sassuolo - Dimenticare il ko contro il Bologna e ripartire. Lo chiede Beppe Iachini , l'allenatore del Sassuolo: "Il gruppo ha lavorato e ha lavorato bene, guardiamo avanti con fiducia. La Lazio è una ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo messo paura al Bologna» : BOLOGNA - " Abbiamo fatto un'ottima gara a parte i primi dieci minuti. Purtroppo non siamo stati concreti a differenza dei nostri avversari". Beppe Iachini è amareggiato per la sconfitta subita dal ...