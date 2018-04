Serie A | i recuperi | colpacci Sampdoria e Fiorentina | Atalanta e Udinese ko in casa

I recuperi della Serie A : Tre vittore, due fuori casa . Sono questi i risultati dei primi recuperi della 27esima giornata di Serie A: Atalanta-Sampdoria 1-2; Genoa-Cagliari 2-1; Udinese-Fiorentina 0-2. Quinta vittoria di fila ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

Recuperi Serie A - ecco tutte le pagelle : blitz Fiorentina : Recuperi Serie A, ecco tutte le pagelle – Si sono conclusi i Recuperi validi per la giornata del campionato di Serie A. blitz della Fiorentina in onore di Davide Astori, Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del ...

Risultati Serie A - i recuperi : blitz di Fiorentina e Sampdoria - il Genoa vince lo scontro salvezza [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Risultati Serie A - i recuperi LIVE : Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori : Risultati Serie A, i recuperi LIVE, continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, interessanti match soprattutto per la zona salvezza. Si gioca Udinese-Fiorentina partita in ricordo di Astori, trovato morto nella stanza d’albergo, scontro decisivo quello tra Genoa e Cagliari, la squadra di Ballardini può mettersi al sicuro. L’altro match mette di fronte Atalanta e Sampdoria, match tra due squadre che stanno ...

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

