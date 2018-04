Serie A Genoa | Ballardini | «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro»

Serie A Cagliari - Lopez : «Genoa - il risultato è ingiusto» : GENOVA - "È difficile parlare quando perdi, questo risultato è ingiusto, ma questa era una partita difficile". Diego Lopez prova a giustificare così il Cagliari dopo il ko di Marassi contro il Genoa, ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Non siamo ancora salvi» : Ecco le parole del suo allenatore a fine partita, rilasciate ai microfoni di Premium Sport: "Questo è un successo sofferto, contro una squadra con valori importanti contrariamente a quanto dica la ...

Recupero 27° giornata Serie A : vittorie per Fiorentina - Genoa e Sampdoria : Martedì di Recupero parziale della 27esima giornata di Serie A . La morte di Davide Astori, lo scorso 4 marzo, aveva di fatto annullato tutta la domenica del calcio e oggi a distanza di un mese si ...

Risultati Serie A - i recuperi : blitz di Fiorentina e Sampdoria - il Genoa vince lo scontro salvezza [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse : chi la favorita tra Cagliari e Genoa? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite in programma il 3 e 4 aprile, recuperi della 27^ giornata di SERIE A. Attenzione alla sfida Atalanta-Samdporia. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Probabili formazioni/ Genoa Cagliari : quote e ultime novità live (Serie A recupero) : Probabili formazioni Genoa Cagliari: quote e ultime novità live sulle mosse di Ballardini e Lopez, i loro titolari per il match di Marassi (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 04:18:00 GMT)

Video/ Genoa Spal (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Genoa Spal (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Lazzari prova a salvare gli Spallini al 60', pur rimasti in dieci dopo il rosso a Vicari.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'uomo in più bisognava coprire meglio il campo» : GENOVA - Occasione persa per il Genoa che in superiorità numerica per oltre un'ora si è fatto raggiungere in casa dalla Spal . Davide Ballardini ha analizzato così la gara. "Oggi non siamo stati ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : caos Var - a Lapadula risponde Lazzari : L'ex attaccante del Milan prima sbaglia un rigore, poi ne segna uno molto dubbio. Poi il pareggio della squadra di Semplici

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : Lapadula e Lazzari in gol : Partita scoppiettante a Marassi tra Genoa e Spal. Una sfida importantissima per la lotta salvezza che ha visto due formazioni sempre alla ricerca del gol. Al 4' Meret combina un pasticcio generando il ...

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : l’Inter mette subito le cose in chiaro - Genoa e Fiorentina in vantaggio : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. l’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Genoa con rispetto» : FERRARA - "Ci sono similitudini con la partita di Cagliari: dopo un buon periodo dovremo essere noi a cercare di non essere presuntuosi e di andare là con il giusto rispetto. Il Genoa è una squadra ...